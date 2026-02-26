Save Punarvika: చిన్నారి పునర్వికకు నారా లోకేశ్‌ అండ.. రూ.6 కోట్ల భారీ విరాళం

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nara Lokesh Rs 6 Crore Donation To Punarvika SMA Treatment: ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతూ కొన ప్రాణంతో ఉన్న చిన్నారి పునర్వికకు పునర్జన్మ లభించనుంది. మానవత్వం ఉన్న మూర్తులు స్పందించడంతో రూ.16 కోట్లు ఇట్టే వచ్చేశాయి. నారా లోకేశ్‌ కూడా భారీ విరాళం ప్రకటించడంతో చిన్నారికి కొత్త ఊపిరి రానుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 26, 2026, 08:21 AM IST

Punarvika Treatment: అత్యంత అరుదైన వ్యాధి. ఆ వ్యాధి సోకితే దాదాపు ప్రాణం పోయినట్టే. కానీ ఒకే ఒక ఇంజెక్షన్‌తో తిరిగి ప్రాణం పోసుకోవచ్చు. కానీ ఆ ఇంజెక్షన్‌ ధర రూ.16 కోట్లు. అంత ఖరీదైన ఇంజెక్షన్‌ వేసుకోవడం మధ్యతరగతికి చాలా కష్టం. ఇక పేద కుటుంబాలకైతే అది కల.. ఇక ప్రాణం పోయినట్టే. అయితే మానవతామూర్తులు స్పందించడంతో ప్రాణాంతక వ్యాధికి గురయిన ఓ పేదింటి బిడ్డ తిరిగి ప్రాణం పోసుకోనుంది. బోసి నవ్వులతో తిరిగి ప్రపంచాన్ని చూడనుంది. ఆ పాపకు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ భారీ విరాళం ప్రకటించడం మరింత విశేషం.

Also Read: TDP: గోదారోళ్ల ప్రేమాప్యాయతల్లో మునిగిన నారా లోకేశ్.. ఏపీ రాజకీయాల్లో సరికొత్త సంప్రదాయం

ఎస్‌ఎంఏ టైప్ 1 కండరాల క్షీణత వ్యాధితో ఏపీకి చెందిన చిన్నారి పునర్విక బాధపడుతోంది. రూ.16 కోట్లు విలువైన ఇంజెక్షన్‌ విదేశాల నుంచి తీసుకువస్తే పాప బతికే అవకాశం ఉంది. చిన్నారి తల్లిదండ్రులు తమ పాప కష్టాన్ని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఒక్కొక్కరూ తలచుకుంటే తమ పాప చికిత్సకు కావాల్సిన డబ్బులు సులభంగా సాధ్యమయని తెలిపారు. సహాయం కోసం అర్జించారు. తమ రక్తం పంచుకుని పుట్టిన పాపకు పునర్జన్మ ఇవ్వాలని ప్రాధేయపడడంతో సోషల్‌ మీడియాలో 'సేవ్‌ పునర్విక' అని ట్రెండింగ్‌ మొదలైంది. ప్రతి ఒక్క నెటిజన్‌, సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ పునర్విక ప్రాణం కోసం తపించారు. వారికి చేతనైనా సహాయం చేశారు.

పునర్విక తల్లిదండ్రుల వీడియో చూసి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచారు. ఒక్క తెలంగాణ, ఏపీ మాత్రమే కాకుండా దేశ, విదేశాల నుంచి పునర్విక వైద్య ఖర్చుల కోసం ప్రజలు, నెటిజన్లు ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించారు. చికిత్సకు కావాల్సిన రూ.16 కోట్లలో మానవత్వం ఉన్న ప్రజల ద్వారా రూ.10 కోట్లు సమకూరాయి. ఇంకా రూ.6 కోట్లు రావాల్సి ఉండగా అవి కూడా ఇచ్చేందుకు ప్రజానీకం సిద్ధంగా ఉంది. అయితే ఆ డబ్బును తాను ఇస్తానని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ముందుకువచ్చారు.

పునర్విక తల్లిదండ్రులు చేసిన వీడియోకు నారా లోకేశ్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. పాప పునర్విక చికిత్సకు అవసరమైన 6 కోట్లు ఇస్తానంటూ లోకేష్ పోస్టు చేశారు. ఇప్పటికే రూ.10 కోట్లు  విరాళాలుగా ప్రజల నుంచి సేకరణ చేశారని.. మిగిలిన రూ.6 కోట్ల బాధ్యత తనదేనని లోకేష్ హామీ ఇచ్చారు. పునర్వికకు పూర్తి చికిత్స అందేలా చూస్తానని.. ధైర్యంగా ఉండాలని పాప తల్లిదండ్రులకు భరోసా ఇచ్చారు. పాప చికిత్స కోసం ఉదారంగా విరాళాలు ఇచ్చిన వారందరికీ ఈ సందర్భంగా నారా లోకేశ్‌ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

పునర్విక కుటుంబం
కర్నూలు జిల్లా వెల్దూర్తికి చెందిన సూర్యకుమార్‌, పుష్పవతి దంపతులకు 12 మే 2025న పునర్విక జన్మించింది. అయితే ఆరు నెలలు దాటినా పాప కదలికలు లేవు. పాకడం.. గెంతడం వంటివి పునర్విక చేయకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా అసలు కారణం బయటపడింది. ప్రాణాంతక స్పైనల్‌ మాస్క్యూలర్‌ ఆట్రోఫీ (ఎస్‌ఎంఏ) వ్యాధి ఉందని వైద్యులు నిర్ధారించారు.

ఎస్‌ఎంఏ అంటే?
ఇది అత్యంత అరుదైన వ్యాధి. ఈ వ్యాధి సోకితే కండరాల బలహీనత తీవ్రంగా ఉంటుంది. జీవచ్ఛవంలా మారుతారు. కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకంగా ఉంటుంది. జోల్‌గెన్‌స్మా ఇంజెక్షన్‌ ఈ వ్యాధికి నివారణగా పనిచేస్తుంది. కానీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఇంజెక్షన్‌ ఇదే. గతంలో కూడా ఇలాంటి వ్యాధి బారినపడితే సోషల్‌ మీడియా, ప్రజలు కలిసి ఆ ఇంజెక్షన్‌ కావాల్సిన డబ్బులు సర్దుబాటు చేశారు. తాజాగా పునర్విక విషయంలో కూడా అదే జరగడంతో ప్రపంచంలో ఇంకా మానవత్వం ఉందని నిరూపితమైంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

