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Video Viral: జంక్ ఫుడ్ చూస్తేనే జడుసుకునేలా చేశారుగా.!.. పిల్లలకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన టీచర్లు.. వీడియో వైరల్..

Teachers junk food awareness video: స్కూల్ లో పిల్లలకు టీచర్లు జంక్ ఫుడ్ తింటే ఎలాంటి సిట్యువేషన్ ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుందో, పొట్టలో నులిపురుగులు ఏవిధంగా పెరుగుతాయో అంటూ ఒక వీడియోను చూపించారు. దీంతో పిల్లలంతా గుక్కపెట్టి  ఏడ్చారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:53 PM IST
Video Viral: జంక్ ఫుడ్ చూస్తేనే జడుసుకునేలా చేశారుగా.!.. పిల్లలకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన టీచర్లు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: junkfoodawarenessvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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