Drunk Lady Principal Video: ఛీ.. ఛీ.. తప్పతాగిన లేడీ ప్రిన్సిపాల్.. సోయిలేకుండా ఆఫీసులో పాడుపని.. షాకింగ్ వీడియో..

Lady principal drunks in School Video: సమాజంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత అంతటి గొప్ప స్థానాన్ని గురువులకు ఇచ్చారు. తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడి అయిన తమ పిల్లలకు మంచి చదువు, చెప్పించాలని తాపత్రయపడతారు. అందుకే మంచి స్కూల్ లో చేర్పిస్తారు. మంచి విద్య, డిసిప్లెన్ అందించాలని టీచర్లకు రిక్వెస్ట్ లు చేస్తారు. చాలా మంది గురువులు తమ వృత్తికి వంద శాతం న్యాయం చేస్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పవిత్రమైన ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండి మరీ నీచంగా.. యువతుల్ని వేధిస్తుంటారు.
కొంత మంది తప్పతాగి స్కూళ్లకు వస్తారు. ఇతర లేడీ టీచర్లతో ఎఫైర్ లు పెట్టుకుంటారు. మొత్తంగా వారి పవిత్రమైన వృత్తికి మాయని మచ్చ లాగా పనులు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తాజాగా.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒకలేడీ ప్రిన్సిపాల్ తప్పతాగి స్కూల్ కు వచ్చింది. అంతే కాకుండా ఆమె తన సీటులో కూర్చుని మరీ తాగుతూ మత్తులో కింద పడిపోయింది.అసలు ఆమె టేబుల్ మీద కాళ్లు పెట్టి, మరీ నీచంగా ప్రవర్తించింది. ఆమె దుస్తులు కూడా పూర్తిగా మాసిపోయి ఉన్నాయి.
ఆమెను చూస్తుంటే ఎవరు కూడా ప్రిన్సిపాల్ గా భావించరు. మొత్తంగా ఆమె వ్యవహారంను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
మరీ ఇంత ఛెండాలంగా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ మండిపడుతున్నారు. వీళ్లే ఇలా ఉంటే.. ఇంకా స్టూడెంట్స్ కు ఏంపాఠాలు చెబుతారు.. ఏ డిసిప్లెన్ నేర్పిస్తారని నెటిజన్లుఏకీపారేస్తున్నారు. ఆమెను వెంటనే జాబ్ నుంచి తొలగించి ఇంటికి పంపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.