English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Giant Python Video: వామ్మో.. భారీ కొండచిలువను.. ఎలా రెస్క్యూ చేస్తున్నారో చూడండి.. వీడియో..

Giant Python Video: వామ్మో.. భారీ కొండచిలువను.. ఎలా రెస్క్యూ చేస్తున్నారో చూడండి.. వీడియో..

Giant Python Video Watch: ఓ అత్యంత భారీ కొండచిలువను కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ రెస్క్యూ చేస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలు వారు పామును పట్టుకున్న తీరును చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ వీడియో ఇక్కడ చూడండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 7, 2026, 07:21 PM IST

Trending Photos

Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. అదృష్టం తలుపు తట్టింది.. ఈరోజు కర్కాటకం, కన్య సహా ఈ 5 రాశులకు డబుల్ బెనిఫిట్స్
12
Today Rasi Phalalu
Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. అదృష్టం తలుపు తట్టింది.. ఈరోజు కర్కాటకం, కన్య సహా ఈ 5 రాశులకు డబుల్ బెనిఫిట్స్
Arjun Tendulkar Wedding: సచిన్‌ ఇంట పెళ్లి భాజాలు.. అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌ వెడ్డింగ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌..!
7
Arjun Tendulkar wedding
Arjun Tendulkar Wedding: సచిన్‌ ఇంట పెళ్లి భాజాలు.. అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌ వెడ్డింగ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌..!
Guru Mahardasha: 2026లో గురు మహర్ధశతో పెళ్లికానీవారికీ వివాహ యోగం.. సొంత ఇల్లు గ్యారంటీ..
7
Guru gochar
Guru Mahardasha: 2026లో గురు మహర్ధశతో పెళ్లికానీవారికీ వివాహ యోగం.. సొంత ఇల్లు గ్యారంటీ..
Pragya Jaiswal: జిమ్ బయట కింద భాగాన్ని పట్టుకొని అసభ్యకరంగా ప్రవర్తన ..వీళ్లు లెస్బియన్లా?
5
Pragya Jaiswal viral video
Pragya Jaiswal: జిమ్ బయట కింద భాగాన్ని పట్టుకొని అసభ్యకరంగా ప్రవర్తన ..వీళ్లు లెస్బియన్లా?
Giant Python Video: వామ్మో.. భారీ కొండచిలువను.. ఎలా రెస్క్యూ చేస్తున్నారో చూడండి.. వీడియో..

Giant Python Video Watch Here: ప్రకృతి ఒడిలో సంభవించే కొన్ని అరుదైన ఘటనలు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా భారీ అనకొండలు, కొండచిలువలు వేటాడుతున్న ఘటనలు కూడా సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే, ఇటీవల వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో కూడా ఓ భారీ కొండచిలువను కొంతమంది యువకులు పట్టుకుంటున్న దృశ్యాలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్నాయి. ముందుగా ఈ వీడియోలో స్నేక్ రెస్క్యూ బృందం కేవలం వారికి కనిపించిన చిన్న పాములను మాత్రమే పట్టుకోవాలనుకున్నారు.. కానీ అదే సమయంలో ఓ భారీ కొండచిలో ప్రత్యక్షం అవడంతో ఆశ్చర్యపోయారు. తర్వాత దానిని కూడా రెస్క్యూ చేశారు.. ఈ ఘటన ఇటీవలే యూట్యూబ్లో ప్రత్యక్షమైంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

మంకీ లైఫ్ టీవీ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన భారీ కొండచిలువకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. జనావాసాల్లో అకస్మాత్తుగా ఒక కొండచిలువ ప్రత్యక్షమవుతుంది. వెంటనే స్థానికులు తెలిసిన స్నేక్ క్యాచర్స్ బృందానికి సమాచారం అందిస్తారు. వెంటనే వారు అక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపడతారు. ఇందులో భాగంగానే వీడియో ప్రారంభమవుతుంది. అయితే వారు ముందుగా.. అక్కడే పేర్చిన ఇటుకల్లో నక్కి ఉన్న కొన్ని పాములను గమనించి వాటిని పట్టుకుంటారు.. అయితే అక్కడి నుంచి కొద్ది దూరం వెళ్ళగానే స్నేక్ క్యాచర్ బృందానికి ఆశ్చర్యం కలిగించే దృశ్యం కనిపిస్తుంది. 

స్నేక్ క్యాచర్ బృందం అక్కడి నుంచి కొద్దిదూరం నడుచుకుంటూ ముందుకెళ్తారు. అయితే అక్కడ వారికి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పెద్ద కొండచిలువ కనిపిస్తుంది. అది కనిపించగానే.. వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతారు. అలాగే స్నేక్ క్యాచర్ బృందంలో ఒకరు ఆ పాము తోకను పట్టుకుంటారు. మరొకరు ఆ పాము తలను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. ఈ సమయంలోనే ఆ పాము అటు ఇటు కదులుతూ కనిపిస్తుంది. ఇక అందరూ కలిసి ఆ పాముని పట్టుకుని బంధించే ప్రయత్నం చేస్తారు. 

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

అత్యంత పెద్దది కలిగిన కొండచిలువను వారు పట్టుకొని ఒక ఒక సంచిలో బంధించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇలా బంధించిన కొండచిలువను వారు వెంటనే మరో ప్రదేశంలో వదిలిపెడతారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు స్నేక్ క్యాచర్ బృందంలోనే ఒకరు స్మార్ట్ ఫోన్ లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఈ వీడియో ట్రెండింగ్ గా మారింది. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంత పెద్ద కొండచిలువ జనావాసాల్లోకి రావడం చూసి స్థానికులంతా ఆశ్చర్యపోయారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Anaconda VideoVideo ViralAnaconda Viral VideoAnaconda Video Watch

Trending News