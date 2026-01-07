Giant Python Video: వామ్మో.. భారీ కొండచిలువను.. ఎలా రెస్క్యూ చేస్తున్నారో చూడండి.. వీడియో..

Giant Python Video Watch Here: ప్రకృతి ఒడిలో సంభవించే కొన్ని అరుదైన ఘటనలు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా భారీ అనకొండలు, కొండచిలువలు వేటాడుతున్న ఘటనలు కూడా సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే, ఇటీవల వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో కూడా ఓ భారీ కొండచిలువను కొంతమంది యువకులు పట్టుకుంటున్న దృశ్యాలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్నాయి. ముందుగా ఈ వీడియోలో స్నేక్ రెస్క్యూ బృందం కేవలం వారికి కనిపించిన చిన్న పాములను మాత్రమే పట్టుకోవాలనుకున్నారు.. కానీ అదే సమయంలో ఓ భారీ కొండచిలో ప్రత్యక్షం అవడంతో ఆశ్చర్యపోయారు. తర్వాత దానిని కూడా రెస్క్యూ చేశారు.. ఈ ఘటన ఇటీవలే యూట్యూబ్లో ప్రత్యక్షమైంది.
మంకీ లైఫ్ టీవీ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన భారీ కొండచిలువకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. జనావాసాల్లో అకస్మాత్తుగా ఒక కొండచిలువ ప్రత్యక్షమవుతుంది. వెంటనే స్థానికులు తెలిసిన స్నేక్ క్యాచర్స్ బృందానికి సమాచారం అందిస్తారు. వెంటనే వారు అక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపడతారు. ఇందులో భాగంగానే వీడియో ప్రారంభమవుతుంది. అయితే వారు ముందుగా.. అక్కడే పేర్చిన ఇటుకల్లో నక్కి ఉన్న కొన్ని పాములను గమనించి వాటిని పట్టుకుంటారు.. అయితే అక్కడి నుంచి కొద్ది దూరం వెళ్ళగానే స్నేక్ క్యాచర్ బృందానికి ఆశ్చర్యం కలిగించే దృశ్యం కనిపిస్తుంది.
స్నేక్ క్యాచర్ బృందం అక్కడి నుంచి కొద్దిదూరం నడుచుకుంటూ ముందుకెళ్తారు. అయితే అక్కడ వారికి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పెద్ద కొండచిలువ కనిపిస్తుంది. అది కనిపించగానే.. వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతారు. అలాగే స్నేక్ క్యాచర్ బృందంలో ఒకరు ఆ పాము తోకను పట్టుకుంటారు. మరొకరు ఆ పాము తలను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. ఈ సమయంలోనే ఆ పాము అటు ఇటు కదులుతూ కనిపిస్తుంది. ఇక అందరూ కలిసి ఆ పాముని పట్టుకుని బంధించే ప్రయత్నం చేస్తారు.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
అత్యంత పెద్దది కలిగిన కొండచిలువను వారు పట్టుకొని ఒక ఒక సంచిలో బంధించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇలా బంధించిన కొండచిలువను వారు వెంటనే మరో ప్రదేశంలో వదిలిపెడతారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు స్నేక్ క్యాచర్ బృందంలోనే ఒకరు స్మార్ట్ ఫోన్ లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఈ వీడియో ట్రెండింగ్ గా మారింది. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంత పెద్ద కొండచిలువ జనావాసాల్లోకి రావడం చూసి స్థానికులంతా ఆశ్చర్యపోయారు.
