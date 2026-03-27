Cobra Video: తల తెగినా చావని కాలనాగు.. కోరలు చాస్తూ భీభత్సం.. వీడియో!

Cobra Video Viral: ప్రకృతిలో కొన్ని సంఘటనలు చూస్తే సైన్స్ కూడా ఆశ్చర్య పోవాల్సిందే.. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. సాధారణంగా ఏ ప్రాణికైనా తల తెగిపడితే క్షణాల్లో ప్రాణం పోతుంది.. కానీ ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రా మాత్రం ఎందుకు భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తోంది. తల వేరైనప్పటికీ ఆ పాము ఇంకా బ్రతికే ఉండటం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో వైరల్గా మారింది..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక నల్లని కింగ్ కోబ్రా పాము తల ధాని మొండెం నుంచి పూర్తిగా వేరు చేయబడి ఉన్నట్లు మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. పాము తోక భాగం ఎటువంటి కదలికలు లేకపోయి ఉన్నప్పటికీ.. విడిపోయిన తలభాగం మాత్రం ప్రాణంతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది.. పాతాళ అటు ఇటు కదుపుతూ చురుకుగా వెన్నులోని వణుకు పుట్టించేలా ఆ తలభాగం తన నోరు తెరిచి కోరలను బయటికి తీస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు..
పాములకు సంబంధించిన ఇలాంటి వింత ప్రవర్తనల వెనుక శాస్త్రీయ కారణాలు ఉన్నాయని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు తెలుపుతున్నారు. పాములు శీతల రక్త జంతువులు.. వీటి మెటపాలిజం రేటు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.. తల తెగిపోయిన తర్వాత కూడా వాటి శరీరంలోని నాడీ వ్యవస్థ కొంత సమయం వరకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మెదడుకు రక్తప్రసరణ ఆగిపోయిన.. కణజాలం వెంటనే చనిపోదు.. అందుకే తల వేరైనప్పటికీ పాములు స్పందిస్తూనే ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది శరీరం నుంచి తలభాగం వేరు చేసిన సమయంలో తలను ముట్టుకున్న సందర్భాల్లో దాని కాటుకు గురైన ఘటనలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ఈ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫార్మ్స్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఇది చూస్తుంటే చాలా భయంగా ఉందని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్ చేస్తూ వస్తుంటే.. మరి కొంతమంది ప్రకృతి వింత విచిత్రమైనదో కదా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా.. పాము చనిపోయిందని భావించి.. తల తెగిందని నిర్లక్ష్యంగా దగ్గరకు వెళ్లి దానిని ముట్టుకుంటే చాలా ప్రమాదకరమని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు తెలుపుతున్నారు.
