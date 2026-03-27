English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
Cobra Video: తల తెగినా చావని కాలనాగు.. కోరలు చాస్తూ భీభత్సం.. వీడియో!

Cobra Video Watch: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో పాము తలభాగం తెగిపడినప్పటికీ.. తల అటు ఇటు కొట్టుకుంటూ కనిపిస్తున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 27, 2026, 06:31 PM IST

Trending Photos

Tata Sierra: టాటా సియెర్రా వచ్చేసింది.. రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్‌తో మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లండి.. నెలవారీ EMI ఎంతో తెలుసా?
5
Tata Sierra
Tata Sierra: టాటా సియెర్రా వచ్చేసింది.. రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్‌తో మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లండి.. నెలవారీ EMI ఎంతో తెలుసా?
Bhadrachalam: భద్రాచలంలో నేత్రపర్వంగా సీతారాముల కల్యాణం.. చూసి తరించండి
6
Sri Rama Navami
Bhadrachalam: భద్రాచలంలో నేత్రపర్వంగా సీతారాముల కల్యాణం.. చూసి తరించండి
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ ఒక్క రాశికే అదృష్టయోగం, మీరున్నారా?
5
today Horoscope
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ ఒక్క రాశికే అదృష్టయోగం, మీరున్నారా?
Price Hikes: యుద్ధం అక్కడ.. వాత ఇక్కడ.. పాలు, షాంపూల ధరలకు రెక్కలు.. భారీగా పెరగనున్న సామాన్యుడి బడ్జెట్..!!
5
iran us war
Price Hikes: యుద్ధం అక్కడ.. వాత ఇక్కడ.. పాలు, షాంపూల ధరలకు రెక్కలు.. భారీగా పెరగనున్న సామాన్యుడి బడ్జెట్..!!
 Cobra Video Viral: ప్రకృతిలో కొన్ని సంఘటనలు చూస్తే సైన్స్ కూడా ఆశ్చర్య పోవాల్సిందే.. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. సాధారణంగా ఏ ప్రాణికైనా తల తెగిపడితే క్షణాల్లో ప్రాణం పోతుంది.. కానీ ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రా మాత్రం ఎందుకు భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తోంది. తల వేరైనప్పటికీ ఆ పాము ఇంకా బ్రతికే ఉండటం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో వైరల్‌గా మారింది..

Add Zee News as a Preferred Source

వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక నల్లని కింగ్ కోబ్రా పాము తల ధాని మొండెం నుంచి పూర్తిగా వేరు చేయబడి ఉన్నట్లు మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. పాము తోక భాగం ఎటువంటి కదలికలు లేకపోయి ఉన్నప్పటికీ.. విడిపోయిన తలభాగం మాత్రం ప్రాణంతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది.. పాతాళ అటు ఇటు కదుపుతూ చురుకుగా వెన్నులోని వణుకు పుట్టించేలా ఆ తలభాగం తన నోరు తెరిచి కోరలను బయటికి తీస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు..

పాములకు సంబంధించిన ఇలాంటి వింత ప్రవర్తనల వెనుక శాస్త్రీయ కారణాలు ఉన్నాయని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు తెలుపుతున్నారు. పాములు శీతల రక్త జంతువులు.. వీటి మెటపాలిజం రేటు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.. తల తెగిపోయిన తర్వాత కూడా వాటి శరీరంలోని నాడీ వ్యవస్థ కొంత సమయం వరకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మెదడుకు రక్తప్రసరణ ఆగిపోయిన.. కణజాలం వెంటనే చనిపోదు.. అందుకే తల వేరైనప్పటికీ పాములు స్పందిస్తూనే ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది శరీరం నుంచి తలభాగం వేరు చేసిన సమయంలో తలను ముట్టుకున్న సందర్భాల్లో దాని కాటుకు గురైన ఘటనలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి.

 
 
 
 
 

Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..

ఇప్పుడు ఈ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఇది చూస్తుంటే చాలా భయంగా ఉందని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్ చేస్తూ వస్తుంటే.. మరి కొంతమంది ప్రకృతి వింత విచిత్రమైనదో కదా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా.. పాము చనిపోయిందని భావించి.. తల తెగిందని నిర్లక్ష్యంగా దగ్గరకు వెళ్లి దానిని ముట్టుకుంటే చాలా ప్రమాదకరమని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు తెలుపుతున్నారు.

Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

King Cobra VideoCobra VideoSevered Snake Head VideoViral video

Trending News