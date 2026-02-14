Video Viral: అరెవావ్.. శివయ్య విగ్రహంను శిరస్సుపై ధరించిన నాగు పాము.. అరుదైన వీడియో..

Shiva statue on Venomous snake ai video viral: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసి మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. శివాలయాలను అందంగా, లైట్లతో అలంకరించారు. ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్తులతో ఆలయాలు కిట కిటలాడుతున్నాయి. శివయ్య మెడలో నాగు పాము అలకారంగా ఉంటుందని అంటారు. అయితే ఇటీవల పాముల వీడియోలు బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఎక్కడ ఎలాంటి కోబ్రాలు కన్పించిన వెంటనే స్థానికులు వీడియోతీసి సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. వీటిని నెటిజన్లు కూడా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ఇక్కడట్విస్ట్ ఏంటంటే.. ఇటీవల ఏఐ వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
దీనిలో నిజమైనవి ఏంటో, అసత్యాలు ఏంటో అస్సలు కనిపెట్టడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. కేటుగాళ్లు టెక్నాలజీని ఉపయోగించి పాములు వీడియోలు బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయని ఫెక్ వీడియోలు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఏఐ టెక్నాలజీనికి ఉపయోగించుకుని పాముల వీడియోలను వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో వైరల్ అవుతున్నవి అసలు నిజమైనవో లేదా ఫెకో కూడా గుర్తించడం చాలా కష్టతరంగా మారింది. రేపు అంటే (ఆదివారం)ఫిబ్రవరి 15న మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను జరుపుకుంటాం.
ఈ నేపథ్యంలో ఒక పాము తనతల మీద శివుడి విగ్రహంను ధరించి రోడ్డు మీదకు వచ్చింది. అచ్చం వినాయక నవరాత్రుల్లో మనం గణపయ్య విగ్రహాలను ఎలాగైతే తలమీద పెట్టుకుంటామో ఈ పాము తనతలపై శివయ్యను ధరించింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఇది ఏఐ వీడియో అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైన క్రియేటివిటి భలే ఉందని హర హర మహాదేవ్ అంటూ తమ భక్తిని చాటుకుంటున్నారు.