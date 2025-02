Earth Viral Video: తలకిందులవుతున్న భూమి, భూ భ్రమణం వీడీయో వైరల్

Earth Viral Video: భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుందని ఇప్పటి వరకూ పుస్తకాల్లో చదువుకున్నాం. అయితే సాక్ష్యం ఏదీ లేదు. కానీ నమ్మాల్సిందే. ఇప్పుడు సాక్ష్యం కూడా వచ్చేసింది. ఓ భారతీయ శాస్త్రవేత్త ఎట్టకేలకు భూ భ్రమణ ప్రక్రియను వీడియోలో బంధించగలిగాడు. ఈ వీడియోలో భూమి 360 డిగ్రీలు ఎలా తిరుగుతుందో, ఎంత వేగంతో తిరుగుతుందో చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది. భూమి ఇంతలా తలకిందులుగా తిరుగుతున్నా...మనకేం కావట్లేదని ఆశ్చర్యపోతాం. ఆ వీడియో మీ కోసం..

ఇండియన్ ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేటరీ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్న డోర్జే అంగ్ చుక్ భూ భ్రమణంపై వీడియో రూపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దీనికోసం పర్వత ప్రాంతమైన లడ్డాఖ్ ఎంచుకున్నారు. నాలుగైదు రోజులు ప్రయత్నించి ఎట్టకేలకు భూ భ్రమణాన్ని అద్భుతంగా వీడియోలో బంధించగలిగారు. ఈ ప్రక్రియలో చాలాసార్లు బ్యాటరీ పనిచేయకపోవడం, టైమర్ పని చేయకపోవడం వంటివి ఎదురయ్యాయి. ఎట్టకేలకు అన్ని అడ్జంకుల్ని అధిగమించి భూ భ్రమణం రికార్డు చేశారు. మొత్తం వీడియోను ఒక నిమిషానికి ఎడిట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా ఇప్పుడిది వైరల్ అవుతోంది.

A Day in Motion – Capturing Earth’s Rotation

The stars remain still, but Earth never stops spinning. My goal was to capture a full 24-hour time-lapse, revealing the transition from day to night and back again. @IIABengaluru @asipoec (1/n) pic.twitter.com/LnCQNXJC9R

