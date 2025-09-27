English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video: నడిరోడ్డుపై ఏకంగా పిల్లల్నే పెట్టిన నల్లతాచు.. వీడియో చూసే ధైర్యం ఉందా?

Snake Giving Birth Video: సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వీడియోలు అబ్బురపరుస్తాయి. అవి వెంటనే ట్రెండింగ్‌లో కూడా నిలుస్తాయి. అయితే కొన్ని వీడియోలు మాత్రం భయానకంగా ఉంటాయి. కొన్ని యాక్సిడెంట్ వీడియోలు ఒళ్లు గగుర్పొరిచే విధంగా ఉంటాయి. అయితే ఎక్కువగా జంతువులకు సంబంధించి వీడియోలో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే ఈ పాము ఏకంగా నడిరోడ్డుపై పిల్లల్ని పెట్టింది. ఆ వీడియో మీరు చూస్తారా?

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 27, 2025, 05:11 PM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Video: నడిరోడ్డుపై ఏకంగా పిల్లల్నే పెట్టిన నల్లతాచు.. వీడియో చూసే ధైర్యం ఉందా?

Snake Giving Birth Video: పాములు విషపూరిత జంతువులు వాటిని చూడగానే ఆమడ దూరం పారిపోతారు. సాధారణంగా పాములు అడవుల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. చెట్ల పొదల్లో వీటి అవాసాలు చేసుకుంటాయి. ఈ వర్షాకాలంలో పాములు ఇళ్ల చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ ఏసీ వెంట్‌ ద్వారా ఇళ్లలోకి వస్తాయి, అల్మారాలో కూడా ఎక్కడపడితే అక్కడ పాములు వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఓ పాము వీడియో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.

Add Zee News as a Preferred Source

సాధారణంగా మనం పాము గుడ్లు పెడతాయని వింటాం. కానీ ఈ పాము గుడ్లను కాదు ఏకంగా నడిరోడ్డుపై పిల్లల్ని పెట్టేసింది. పాము వీడియోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంది. అది ఒక రోడ్డుపై క్రాస్ చేస్తూ వెళుతున్న సమయంలో అది పిల్లని పెట్టింది. స్థానికంగా ఉన్న వ్యక్తులు దాని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఎంతోమంది ఈ పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తూ ఉంటారు.

 పాములకు సంబంధించిన వీడియో మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇది ఒళ్ళు గగుర్పొడిచేలా ఉంది. దీనికి రకరకాలుగా సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు. విషపూరితమైన ఈ పాము వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. సాధారణంగా పాము కాటు వల్ల ప్రతి ఏడాది కొన్ని లక్షల మంది ప్రాణాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోల్పోతున్నారు. అదే నిన్న మొన్నటి వరకు కేవలం చాలామంది పాము అంటే గుడ్లు పెడుతుంది అనుకుంటాం. అయితే, కొన్ని రకాల జాతులకు చెందిన పాములు పిల్లల్ని కూడా పెడతాయి. దీంతో చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 

 పాములు మీ ఇంటి చుట్టూ దరిదాపుల్లోకి రావాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్రధానంగా ఈ భారీ వర్షాలు వరద కారణంగా పాములు ఇళ్లలోకి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మన ఇంటి చుట్టుముట్టు ప్రాంతాల్లో చెట్లు మొదళ్లలో ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. దీనికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.. కొన్ని రకాల చెట్ల వల్ల కూడా ఇంటి చుట్టు పాములు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

 

Also Read: మూసీ ఉగ్రరూపం.. MGBS బస్టాండ్‌లోకి వరద, ముసారంబాగ్‌లో కొట్టుకుపోయిన బ్రిడ్జి సెంట్రింగ్‌..

Also Read: విద్యార్థులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. కాలేజీలకు దసరా సెలవులు పొడగింపు, ప్రభుత్వం కీలక సూచనలు..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Giving BirthBlack cobra videorare snake birthViral snake videosnake laying babies

Trending News