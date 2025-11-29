Blade Forgot: పవన్‌ కల్యాణ్‌ జిల్లాలో దారుణం.. ఆపరేషన్ చేసి కాలులో బ్లేడ్‌ మరచిన డాక్టర్లు

Forgot Blade After Surgery: వైద్యులు నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎంతటి ప్రమాదం సంభవిస్తుందో కాకినాడ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న సంఘటన చక్కటి ఉదాహరణగా కనిపిస్తోంది. వైద్య సేవల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన కారణంగా సర్జరీ చేసిన అనంతరం కాలులో ప్రమాదకరమైన బ్లేడ్ను వదిలేశారు. బ్లేడ్తో బాధితుడు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు. తిరిగి పరీక్షలు నిర్వహించగా ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ సంఘటన ఏపీలోని కాకినాడ జిల్లాలో జరిగింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం ఎస్.అన్నవరం పంచాయతీ రామకృష్ణనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన కొప్పిరెడ్డి చిన్న గతంలో ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. రెండేళ్ల కిందట జరిగిన ప్రమాదంలో గాయపడి విశాఖపట్నంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో సర్జరీ చేయించుకున్నాడు. కాలికి సర్జరీ సమయంలో వేసిన ప్లేట్లకు సంబంధించిన బోల్ట్ను తీసివేయాలని వైద్యులు సూచించారు. వాటిని తీయించుకునేందుకు రెండు రోజుల కిందట తునిలోని ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో చేరి కాలికి సర్జరీ చేయించుకున్నాడు.
ఆపరేషన్ పూర్తయిన తర్వాత చిన్నాను జనరల్ వార్డుకు తరలించారు. అయితే కొద్దిసేపటికి సర్జరీ చేసిన కాలుకు నొప్పి వచ్చింది. నొప్పితో విలవిలలాడడంతో ఆస్పత్రి సిబ్బంది చిన్నాకు ఎక్స్రే తీయించారు. ఎక్స్రే పరిశీలించగా కాలు లోపల బ్లేడ్ కనిపించడంతో సిబ్బంది దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. వెంటనే ఈ విషయం వైద్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అప్రమత్తమైన వైద్యులు వెంటనే చిన్నాకు మరోసారి ఆపరేషన్ చేశారు. సర్జరీ చేసి కాలులో మరచిపోయిన బ్లేడును బయటకు తీశారు. బ్లేడ్ను తీయడంతో బాధితుడు చిన్నా ప్రస్తుతం తుని ఏరియా ఆసుపత్రిలోని చికిత్స పొందుతున్నాడు. ప్రస్తుతానికి అతడికి ఎలాంటి నొప్పి లేదని తెలుస్తోంది.
అయితే ఈ సంఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటున్నామని తుని ఏరియా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ అన్నపూర్ణ తెలిపారు. సంబంధిత వైద్యులు, సిబ్బందిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకుటున్నట్లు చెప్పారు. ఈ ఘటన ఏపీలో సంచలనం రేపుతోంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కాకినాడ జిల్లాలో ఈ సంఘటన చోటుచేసుకోవడం తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. ఈ ఘటనపై వైఎస్సార్సీపీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. బాధితుడిని ఆ పార్టీ నాయకులు పరామర్శించి వివరాలు తెలుసుకుంటారని సమాచారం.
