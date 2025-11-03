English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Groom Rules: తాళి కట్టకముందే వధువుకు పెళ్లి కొడుకు షాకింగ్‌ రూల్స్‌.. అమ్మాయిలు జర భద్రం!

Groom Rules: తాళి కట్టకముందే వధువుకు పెళ్లి కొడుకు షాకింగ్‌ రూల్స్‌.. అమ్మాయిలు జర భద్రం!

Top 10 Shocking Rules From Groom Before Getting Marriage: నేటి కాలంలో వివాహం సందర్భంగా చాలా పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. వధూవరుల మధ్య జరుగుతున్న వివాదాలు.. పెళ్లికి ముందు చేసుకుంటున్న ఒప్పందాలు వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. తాజాగా ఓ వరుడు చేసిన పని వైరల్‌గా మారింది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 4, 2025, 12:02 AM IST

Trending Photos

World Cup Trophy: ఇది కలనా?.. వరల్డ్ కప్‌తో నిద్రలేచిన ప్లేయర్లు, ఆసక్తికర పోస్ట్‌ వైరల్‌!
7
Jemimah Rodrigues World Cup
World Cup Trophy: ఇది కలనా?.. వరల్డ్ కప్‌తో నిద్రలేచిన ప్లేయర్లు, ఆసక్తికర పోస్ట్‌ వైరల్‌!
Astrology Remedies: మీరు అప్పుల బాధలో ఉన్నారా? మంగళవారం నాడు ఇలా చేయండి.. వెంటనే పరిష్కారం అవుతుంది!
7
Astrology Remedies
Astrology Remedies: మీరు అప్పుల బాధలో ఉన్నారా? మంగళవారం నాడు ఇలా చేయండి.. వెంటనే పరిష్కారం అవుతుంది!
Health Tips: ఈ చిన్న చిట్కాలను పాటించండి.. మీ షుగర్ లెవెల్ 400 నుండి 100కి రావడం పక్కా గ్యారంటీ..!
5
Lower Sugar Level Tips
Health Tips: ఈ చిన్న చిట్కాలను పాటించండి.. మీ షుగర్ లెవెల్ 400 నుండి 100కి రావడం పక్కా గ్యారంటీ..!
Poco C71: రూ.2 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C71 స్మార్ట్ ఫోన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలంటే?
6
Poco 5G
Poco C71: రూ.2 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C71 స్మార్ట్ ఫోన్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలంటే?
Groom Rules: తాళి కట్టకముందే వధువుకు పెళ్లి కొడుకు షాకింగ్‌ రూల్స్‌.. అమ్మాయిలు జర భద్రం!

Groom Wedding Rules: గతంలో వివాహాలు అనేవి కట్టుబాట్లు.. సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరిగేవి. పెద్దల సమక్షంలో.. వేద మంత్రోచ్ఛరణాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా జరగాల్సిన వివాహాలు నేడు పద్ధతి మారింది. కట్టుబాట్లు మారుతున్నాయి. ఇప్పుడు అబ్బాయిల కన్నా అమ్మాయిలకు డిమాండ్‌ అధికంగా ఏర్పడింది. అమ్మాయిలు ఎక్కువ కావడంతో అబ్బాయిలు తక్కువ అయ్యారు. దీంతో అమ్మాయిల ఇష్టయిష్టాల ప్రకారం వివాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఓ వరుడు కూడా తనకు జరిగే పెళ్లి విషయంలో ఎవరూ ఊహించని కండీషన్లు పెట్టాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR HYDRAA: పేదలపై హైడ్రా దౌర్జన్యకాండ.. బాధితులకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భరోసా

నేడు మారిన వివాహ పద్ధతులపై అతడు ఆందోళన చెందుతూ పది నియమాలు పెట్టాడు. వాటిని పాటించిన అమ్మాయిని మాత్రమే తాను వివాహం చేసుకుంటానని శపథం చేశాడు. అతడి నియమాలు చదివితే అతడిని అభినందించకుండా ఉండలేరు. నేడు మారుతున్న వివాహ వ్యవస్థ తీరుతెన్నులు.. పెళ్లికి ముందే వధూవరులు ఒక్కటవడం.. ఇంకా ఎన్నెన్నో చేస్తుండడంపై ఆ వరుడు ఆందోళన చెందుతున్నాడని కనిపిస్తోంది. ఆ వరుడు విధించిన నియమాలు ఇవే!

Also Read: KTR Speech: కాంగ్రెస్ పని ఖతం.. 500 రోజుల్లో మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌

  • పెళ్లికి ముందు ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్ ఉండకూడదు
  • వివాహంలో నాకు కాబోయే వధువు లెహంగా కాకుండా చీర ధరించాలి
  • పెళ్లిలో డీజే పాటలు.. అసభ్యకరమైన సంగీతం కాకుండా సంప్రదాయ వాయిద్య సంగీతం  ఉండాలి
  • దండలు మార్చుకునే సమయంలో ఎవరూ ఉండకుండా మేమిద్దరం (వధూవరులు) మాత్రమే ఉండాలి. దండలు మార్చుకునేటపుడు ఎవరైనా  వరుడిని, వధువును పైకి ఎత్తడం లాంటి చేస్తే తక్షణం వాళ్లు స్టేజ్‌ దిగి వెళ్లిపోవాల్సిందే
  • పెళ్లికి సంబంధించి ఫొటోగ్రాఫర్లు, వీడియోగ్రాఫర్లు జోక్యం అస్సలు ఉండకూడదు.
  • వివాహం ప్రారంభమైన తర్వాత పూజారికి ఎవరూ ఆటంకాలు సృష్టించరాదు.
  • నేను, నా వధువు ఫొటోగ్రాఫర్లు అడిగి పిచ్చిపిచ్చి ఫోజులు ఇవ్వలేం.
  • వివాహం ఉదయం మాత్రమే జరగాలి. సాయంత్రం వరకు వధువును అత్తారింటికి సాగనంపే వేడుకకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. 
  • పెళ్లి తరువాత వధూవరులు కౌగిలించుకోవడం, ముద్దులు పెట్టుకోవడం వంటివేవీ ఉండకూడదు.
  • అగ్ని దేవుడి సాక్షిగా జరిగే పవిత్ర పవిత్ర వివాహం, సినిమా షూట్ కాదు

లాస్ట్‌ బట్‌ నాట్‌ ద లిస్ట్‌ అన్నట్టు ఆఖరి నియమం చూస్తే పెళ్లిపై అతడికి ఎంత విశ్వాసం.. నమ్మకం ఉందో అర్థమవుతుంది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

weddingWedding RulesGrombridegroomMarriage

Trending News