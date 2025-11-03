Groom Rules: తాళి కట్టకముందే వధువుకు పెళ్లి కొడుకు షాకింగ్‌ రూల్స్‌.. అమ్మాయిలు జర భద్రం!

Groom Wedding Rules: గతంలో వివాహాలు అనేవి కట్టుబాట్లు.. సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరిగేవి. పెద్దల సమక్షంలో.. వేద మంత్రోచ్ఛరణాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా జరగాల్సిన వివాహాలు నేడు పద్ధతి మారింది. కట్టుబాట్లు మారుతున్నాయి. ఇప్పుడు అబ్బాయిల కన్నా అమ్మాయిలకు డిమాండ్ అధికంగా ఏర్పడింది. అమ్మాయిలు ఎక్కువ కావడంతో అబ్బాయిలు తక్కువ అయ్యారు. దీంతో అమ్మాయిల ఇష్టయిష్టాల ప్రకారం వివాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఓ వరుడు కూడా తనకు జరిగే పెళ్లి విషయంలో ఎవరూ ఊహించని కండీషన్లు పెట్టాడు.
Also Read: KTR HYDRAA: పేదలపై హైడ్రా దౌర్జన్యకాండ.. బాధితులకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ భరోసా
నేడు మారిన వివాహ పద్ధతులపై అతడు ఆందోళన చెందుతూ పది నియమాలు పెట్టాడు. వాటిని పాటించిన అమ్మాయిని మాత్రమే తాను వివాహం చేసుకుంటానని శపథం చేశాడు. అతడి నియమాలు చదివితే అతడిని అభినందించకుండా ఉండలేరు. నేడు మారుతున్న వివాహ వ్యవస్థ తీరుతెన్నులు.. పెళ్లికి ముందే వధూవరులు ఒక్కటవడం.. ఇంకా ఎన్నెన్నో చేస్తుండడంపై ఆ వరుడు ఆందోళన చెందుతున్నాడని కనిపిస్తోంది. ఆ వరుడు విధించిన నియమాలు ఇవే!
Also Read: KTR Speech: కాంగ్రెస్ పని ఖతం.. 500 రోజుల్లో మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్
- పెళ్లికి ముందు ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్ ఉండకూడదు
- వివాహంలో నాకు కాబోయే వధువు లెహంగా కాకుండా చీర ధరించాలి
- పెళ్లిలో డీజే పాటలు.. అసభ్యకరమైన సంగీతం కాకుండా సంప్రదాయ వాయిద్య సంగీతం ఉండాలి
- దండలు మార్చుకునే సమయంలో ఎవరూ ఉండకుండా మేమిద్దరం (వధూవరులు) మాత్రమే ఉండాలి. దండలు మార్చుకునేటపుడు ఎవరైనా వరుడిని, వధువును పైకి ఎత్తడం లాంటి చేస్తే తక్షణం వాళ్లు స్టేజ్ దిగి వెళ్లిపోవాల్సిందే
- పెళ్లికి సంబంధించి ఫొటోగ్రాఫర్లు, వీడియోగ్రాఫర్లు జోక్యం అస్సలు ఉండకూడదు.
- వివాహం ప్రారంభమైన తర్వాత పూజారికి ఎవరూ ఆటంకాలు సృష్టించరాదు.
- నేను, నా వధువు ఫొటోగ్రాఫర్లు అడిగి పిచ్చిపిచ్చి ఫోజులు ఇవ్వలేం.
- వివాహం ఉదయం మాత్రమే జరగాలి. సాయంత్రం వరకు వధువును అత్తారింటికి సాగనంపే వేడుకకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి.
- పెళ్లి తరువాత వధూవరులు కౌగిలించుకోవడం, ముద్దులు పెట్టుకోవడం వంటివేవీ ఉండకూడదు.
- అగ్ని దేవుడి సాక్షిగా జరిగే పవిత్ర పవిత్ర వివాహం, సినిమా షూట్ కాదు
లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లిస్ట్ అన్నట్టు ఆఖరి నియమం చూస్తే పెళ్లిపై అతడికి ఎంత విశ్వాసం.. నమ్మకం ఉందో అర్థమవుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి