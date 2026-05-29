/Cobra Video: ఇంటి ముందు మంచంపై ప్రత్యక్షమైన కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో చూస్తే వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే!

Cobra Hooding On Cot Viral Video Watch: సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి నిత్యం ఎన్నో రకాల వింతలతో పాటు విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటూ వస్తున్నాయి. కొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంటే మరికొన్ని వీడియోలు మాత్రం భయాందోళనకు గురి చేస్తూ ఉన్నాయి. తాజాగా అలాంటి ఘటనే ఒక గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఒక కింగ్ కోబ్రా పాము నేరుగాయి ఇంటి బయట ఉన్న ఒక మంచంపై ప్రత్యక్షమైంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి..
సాధారణంగా పాములు పొదల్లోనూ.. అడవి ప్రాంతాల్లోనూ.. నిర్మాణస్య ప్రదేశాల్లోనూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ కింగ్ కోబ్రా మాత్రం జనాభాసాల మధ్యకు వచ్చేసింది. ఒక ఇంటి ముందు ఖాళీ స్థలంలో వేసి ఉన్న మంచం పైకి ఎక్కిన ఈ భారీ పాము, అక్కడితో ఆగకుండా సుమారు రెండు నుంచి మూడు అడుగుల ఎత్తుకు పైగా వేచి పడగవిప్పి నిలబడింది. కోపంతో ఊగుతూ.. ఎవరైనా దగ్గరికి వస్తే కాటేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు బుసలు కొడుతూ దర్శనం ఇవ్వడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది...
ఇంటి ముందు మంచంపై ఇంత పెద్ద పాము పడగవిప్పి ఉండడాన్ని గమనించిన ఆ ఇంటి యజమానులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురై కేకలు వెయ్యడంతో.. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారంతా అక్కడికి పరుగులు తీశారు.. అంత ప్రమాదకరమైన పాము ఎదురుగా ఉన్నప్పటికీ.. కొందరు స్థానికులు భయాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆ దృశ్యాలను తమ సెల్ ఫోన్స్ కెమెరాలతో చిత్రీకరించడం మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు వీరు పోస్ట్ చేసిన వీడియోలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఈ వీడియోలను చూసిన వారంతా రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.
అయితే, అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్కి సమాచారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది.. దీంతో వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఎంతో చాకచక్యంగా ఆ కింగ్ కోబ్రాని బంధించారు. ఆ తర్వాత దాన్ని సురక్షితంగా సమీపంలోని అడవి ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్ తో పాటు ఎక్స్ వంటి వేదికలపై మిలియన్ల కొద్ది వ్యూస్తో ట్రెండ్ అవుతుంది. పాము ముందు అలా నిలబడి వీడియోలు తీయడం ప్రమాదకరమంటూ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులతో పాటు వన్యప్రాణి సంరక్షకులు కూడా కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు.
