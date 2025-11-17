English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Catching Laptop Camera Video: ఎండోస్కోపి కెమెరా పెట్టి.. నాగదేవత పుట్టలో పామును చూపించారు.. వీడియో ఇదే!

Snake Catching Laptop Camera Video: ఎండోస్కోపి కెమెరా పెట్టి.. నాగదేవత పుట్టలో పామును చూపించారు.. వీడియో ఇదే!

Snake Catching Laptop Camera Video Viral: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో నాగుపాము పుట్టలో ఎండోస్కోపి కెమెరా పెట్టి పాములను చూపిస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:48 PM IST

Trending Photos

Anupama Parameswaran: గ్రీన్ కలర్ శారీలో రామ చిలకలా అనుపమ పరమేశ్వరన్.. సన్నింగ్ ఫొటోలు వైరల్!
7
Anupama Parameswaran
Anupama Parameswaran: గ్రీన్ కలర్ శారీలో రామ చిలకలా అనుపమ పరమేశ్వరన్.. సన్నింగ్ ఫొటోలు వైరల్!
Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం చివరి సోమవారం.. రేపు ఈ ఒక్కటి చేస్తే కోటి జన్మల పుణ్యఫలం మీ సొంతం..
6
Karthika Masam
Karthika Masam 2025: కార్తీక మాసం చివరి సోమవారం.. రేపు ఈ ఒక్కటి చేస్తే కోటి జన్మల పుణ్యఫలం మీ సొంతం..
PM Kisan: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మరో 48 గంటల్లో రూ.2000 జమా! ఇప్పుడే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయండి..!
5
PM Kisan 21st installment
PM Kisan: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మరో 48 గంటల్లో రూ.2000 జమా! ఇప్పుడే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయండి..!
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌లో ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్.. హౌస్‌ని వీడిన ఆ ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్..!
5
Bigg Boss Double Elimination
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌లో ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్.. హౌస్‌ని వీడిన ఆ ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్..!
Snake Catching Laptop Camera Video: ఎండోస్కోపి కెమెరా పెట్టి.. నాగదేవత పుట్టలో పామును చూపించారు.. వీడియో ఇదే!

Snake Catching Laptop Camera Video Watch: సోషల్ మీడియాల్లో చాలా రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. చాలా మంది వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా చూడడమే కాకుండా ఇతరులకు కూడా షేర్‌ చేస్తారు. ముఖ్యంగా సాహసోపేతమైన వీడియోలైతే ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతాయి. తాజా కూడా ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. దీనిని చూసిన చాలా మంది ఇప్పుడు ఆశ్చర్యానికి గురవుతారు. నిజానికి ఈ వీడియోలో ఏం ఉంది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో ట్రై టుడే అమ్మ ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానెల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో నాగదేవత పుట్టలో నిజంగా పాము ఉంటుందా? అనే అంశాన్ని వీడియోగా పాముల పుట్టలో కెమెరా పెట్టి మరీ చూపించారు. సాధారణంగా ఇలా ఎవరూ చేయడానికి సాహసించని విధంగా.. పాము పుట్టలో ఏం దాగి ఉందో తెలుసుకోఓవడానికి వారు ఏకంగా పుట్టలోకే ప్రత్యేకమైన కెమెరాను పంపారు. ఈ వీడియోను ఇప్పుడు చాలా మంది చూస్తున్నారు.

ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ గుడి దగ్గర ఉన్న పాములు ఉండే బొరియలోని లోపలి భాగంలో ఎండోస్కోపి అనే ప్రత్యేకమైన కెమెరాను లోపిలికి పంపించి.. ఎందులో పాములు ఉన్నాయో అని తెలుసుకోవడం ప్రారంభించారు. అయితే, ముందుగా ఓ పుట్టలో పంపగా.. అందులో ఎలాంటి పాము లేదని తెలిసి వచ్చింది. చివరి వారు ఇంకో పుట్టలోకి పామును పంపంగా ఊహించని దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 

Read More: Orgninal Snake Dimond Video: నాగుపాము తలకు అరుదైన నాగరత్నం.. వీడియో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న జనాలు..

ఎండోస్కోపి కెమెరా లోపలికి పంపంగా.. వారికి లోపల ఓ పెద్ద పాము చుట్టుకుని పడుకుని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా వీడియోలో ఆ పాము ఏలాంటి కదలికలు లేకపోయినప్పటికీ.. చివరిగా కదులుతున్నట్లు కనిపించింది. పుట్టలో వారు చూపిస్తున్న పామును నాగదేవతని అభివర్ణిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ పుట్టలోనే పాముతో పాటు నత్తలు, ఎలుకలకు చెందిన ఆనవాళ్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. 

ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా మంది పాము నివసించే చోట కెమెరాను పెట్టి వాటికి భంగం కలిగించడం చాలా తప్పని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అందరికీ నాగదేవత ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోను చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.

Read More: Orgninal Snake Dimond Video: నాగుపాము తలకు అరుదైన నాగరత్నం.. వీడియో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న జనాలు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Snake Camera VideoLatest Viral VideoViral Video NewsViral newsSnake Camera Testing Video

Trending News