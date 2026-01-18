Silver Cobra Video: వదిలిపెట్టబోతే.. ప్రాణాలు తీసేందుకు ప్రయత్నించిన సిల్వర్ కోబ్రా.. వీడియో!

Silver Cobra Video Viral: ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్స్ ఎక్కువగా పాములు పట్టడంలో లీనమైపోతు ఉంటారు. ప్రతిరోజు దాదాపు నాలుగు నుంచి ఐదు పాములను పట్టుకుంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమందైతే సమయాన్ని బట్టి అంతకంటే ఎక్కువగానే పట్టుకునే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అయితే, చాలామంది స్నేక్ క్యాచర్స్ ఇప్పుడు పాములు పట్టుకునే క్రమంలో వీడియోలో తీసి కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా సర్ప్ మిత్ర ఆకాష్ జాదవ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియో వైరల్గా మారింది.. ఈ వీడియోలో అతను పట్టుకున్న ప్రమాదకరమైన సిల్వర్ కింగ్ కోబ్రాను అడవిలో వదిలి పెడుతున్న సమయంలో తీసిన దృశ్యాలు వైరల్ గా మారాయి. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముందో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆకాష్ జాదవ్ ఈ వీడియోలో ముందుగా సిల్వర్ రంగు కలిగిన ప్రమాదకరమైన నాగుపామును తను బంధించిన సంచిలో నుంచి ఓ నిర్మాణస్యం కలిగిన అడవికి దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతంలో బయటికి తీయడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, సాధారణంగా అతను రెండు పాములను బంధించి అక్కడికి ఓ సంచిలో తీసుకొచ్చాడు. దానిని విప్పి.. ఆ రెండు పాములను బయటికి వదిలేసాడు. వెంటనే అందులో ఉన్న రెండు పాములు బయటికి వచ్చేసి.. ఒక ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోవడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. కానీ మరొకటి మాత్రం ఆ స్నేక్ క్యాచర్ పై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించడం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది.
ఈ సమయంలో ఆ కోబ్రా పాము చాలా పెద్దదిగా ఉండటమే కాకుండా.. విపరీతమైన ఆవేశంతో.. శరీరాన్ని పైకి లేపి పడక విప్పడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా అది దాడి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కూడా ఈ వీడియోలో కనిపిస్తుంది. అయితే, వెంట వెంటనే ముందుకు వస్తూ ఆ పాము అతనిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాపం వెంట వెంటనే ముందు ముందుకు వెళుతూ అతడి కాలు భాగంలో దాడి చేసేందుకు యత్నించడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అలాగే ఈ వీడియోలో ఆ పాము అత్యంత ప్రమాదకరంగా సిల్వర్ కలర్లో కనిపించడం ఆశ్చర్యమేస్తోంది.
చివరికి ఆ స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాముకు ఎటువంటి హాని తలపెట్టకుండా.. వెంటనే పట్టుకొని మరోచోటికి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, కొన్ని పాములు అప్పుడప్పుడు వింతగా ప్రవర్తించడం సహజమేనని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పాముల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన ఉంటుందని వారు సూచిస్తున్నారు. లేదంటే కావాలని దాడి చేసి ప్రాణాపాయంగా మార్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయట. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో ని సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది.
