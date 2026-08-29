/చేతులు లేవని ఆగలేదు.. కాళ్లతో అన్నకు రాఖీ కట్టిన సోదరి! వైరల్ వీడియో చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు..

Ties Rakhi With Feet Video: రాఖీ పౌర్ణమి అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది అన్నా చెల్లెల అంతులేని అద్భుతమైన ప్రేమ.. సోదరుడు ఎల్లప్పుడూ తనకు రక్షణగా నిలవాలంటూ.. ఒక సోదరి తన అన్న చేతికి కట్టే రక్షాబంధన్ వారిద్దరి మధ్య ఉన్న విడదీయరాని బంధానికి ప్రతీక.. అయితే, రాఖీ పండగకు సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది.. ఆ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరి కళ్ళు చెమగిల్లిపోతున్నాయి.. శారీరక లోపం వారి ప్రేమకు ఏమాత్రం అడ్డు కాదని నిరూపించిన ఈ అన్నాచెల్లెళ్ల అనురాగం.. సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల హృదయాలను కదిలిస్తూ వస్తోంది.. అసలు ఆ వీడియో ఏంటి? దానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా రాఖీ పండగ రోజున అక్కా చెల్లెల్లు.. తమ అన్నదమ్ముళ్ల మణికట్టుకు తమ చేతులతో రాఖీ కట్టి స్వీట్లను తినిపిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక సోదరి తన సోదరుడికి చేతులతో కాకుండా.. తన రెండు కాళ్లతో రాఖీ కట్టడం కనిపిస్తుంది.. ఆ అమ్మాయికి చేతులు లేకపోవడంతో.. తన కాళ్ళనే చేతులుగా మార్చుకొని.. రాఖీ కట్టడం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అంతటితో ఆగకుండా.. కాళ్లతోనే ఎంతో ప్రేమగా అన్నకు స్వీట్లు కూడా తినిపించేసింది.. ఆ సమయంలో ఆమె ముఖంలో కనిపిస్తున్న ఆనందం.. సోదరుడి పట్ల ఆమెకున్న ప్రేమానురాగాలు చూస్తే ఎంతటి కఠినాత్ములకైన కన్నీళ్లు రాక తప్పవు.. సోదరుడు కూడా చెల్లెలి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని.. ఆమె కురిపించిన ప్రేమను అంతే సంతోషంగా స్వీకరించడం ఈ వీడియోలో అందరి మనసును హత్తుకునే ఒక అద్భుతమైన ఘట్టంగా భావించవచ్చు..
ఈ హృదయ విదారక ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఎక్స్ వేదికగా ఓ ఖాతాదారుడు షేర్ చేశారు. కాళ్లతో కట్టిన ఈ రాఖీ సోదరుడికి ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన రాఖీ.. ఆ సోదరి జీవితంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఉన్న ఆమె ధైర్యం చూడండి.. కాళ్లతో రాఖీ కట్టి స్వీట్లు కూడా తినిపించింది.. ఆ బిడ్డను చూస్తుంటే నిజంగా హృదయం కదిలిపోతుంది అని ఆయన ఎమోషనల్ గా క్యాప్షన్ రాసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది..
ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది.. వేలాదిమంది ఈ వీడియోని వీక్షించడమే కాకుండా.. లైకులతో పాటు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.. నిజమైన ప్రేమకు ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండవని ఈ వీడియో నిరూపించిందని చాలామంది కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు. బయటి పరిస్థితులు ఎంత కష్టంగా ఉన్నా.. మనస్సులో స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఉంటే దారి దానంతట అదే దొరుకుతుంది అని ఓ సోషల్ మీడియా వినియోగదారుడు ప్రశంసించాడు.
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