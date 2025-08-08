Raksha Bandhan: 'చిన్నా ఇదే నా ఆఖరి రాఖీ'.. పాడెపై సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన అక్కాచెల్లెళ్లు

Dead Body Rakhi: ఆనందోత్సాహాలతోపాటు ఆత్మీయ పంచుకుంటూ రాఖీ పండుగ చేసుకోవాల్సి ఉండగా.. విషాదంగా మారింది. రాఖీ కట్టడానికి పిలిచిన అన్న అకాల మరణం చెందడంతో ఆ అక్కాచెల్లెళ్లు దిగమింగుకులేకపోయారు. కన్నీళ్లు దిగమింగకుంటూ పాడెపై ఉన్న తమ సోదరుడికి అక్కాచెల్లెళ్లు రాఖీ కట్టారు. కాటికి వెళ్లే సమయంలో రక్షాబంధన్ చేయడం తీవ్ర మనోవేదనకు గురి చేసింది. ఈ విషాద సంఘటన తెలంగాణలో చోటుచేసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలంలో విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. కూసుమంచి మండలం కిష్టాపురం గ్రామానికి చెందిన పందిరి అప్పిరెడ్డి (24) తల్లిదండ్రులతోపాటు ఉంటూ వ్యవసాయ పనులు చేసుకునేవాడు. అతడికి అక్క సంకపల్లి జ్యోతి ఉంది. ఇటీవల డెంగ్యూ బారిన పడి తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. ఈ సమయంలో వచ్చిన రాఖీ పండుగకు అక్కను ఇంటికి రా అని అప్పిరెడ్డి పిలిచాడు.
'పుట్టింటికి రా.. రాఖీ పండుగ వరకు నేను కోలుకుంటా' అని అక్కకు అప్పిరెడ్డి చెప్పాడు. దీంతో అక్క జ్యోతి పుట్టింటికి వచ్చింది. అయితే తమ్ముడి ఆరోగ్యం విషమించడంతో ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. కానీ చికిత్సకు కోలుకోలేకపోవడంతో అతడి ఆరోగ్యం విషమించి గురువారం అప్పిరెడ్డి కన్నుమూశాడు. దీంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. రాఖీ కట్టడానికి పిలిచిన తమ్ముడు అనారోగ్యంతో కాలం చేయడం కలచివేసింది.
రాఖీ పండుగకు రెండు రోజుల ముందు అప్పిరెడ్డి మరణించడంతో అతడి తోడబుట్టిన అక్కతోపాటు మిగతా సోదరీమణులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. గుండెలవిసేలా రోదించిన కుటుంబసభ్యులు అంత్యక్రియలు చేసే సమయంలో తమ్ముడికి అక్క రాఖీ కట్టింది. పాడెపై ఉన్న తమ్ముడు అప్పిరెడ్డికి అక్క జ్యోతి రాఖీ కట్టడం అక్కడి వారందరికీ కంటతడి పెట్టించింది. జ్యోతికి తమ్ముడు అప్పిరెడ్డి అంటే ఎంతో ఇష్టం. ప్రతి సంవత్సరం రాఖీ పండుగ రోజున తప్పకుండా సోదరుడికి రాఖీ కట్టి తన ప్రేమను చాటుకుంటుంది. ఈసారి ఆమె రాఖీ కట్టే సమయానికి తమ్ముడు మృతి చెందడం ఆమెను తీవ్ర విషాదంలోకి నింపింది. 'ఇదే నా చివరి రాఖీ చిన్నా' అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. దీంతో బందువులు, కుటుంబసభ్యులు బోరున విలపించారు.
