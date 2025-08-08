English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Raksha Bandhan: 'చిన్నా ఇదే నా ఆఖరి రాఖీ'.. పాడెపై సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన అక్కాచెల్లెళ్లు

Chinna This Is My Last Rakhi Sisters Tied Rakhi To Brother Dead Body: కొన్ని గంటల్లో రాఖీ కట్టాల్సి ఉండగా.. తమ్ముడికి పాడెపై రాఖీ కట్టడం తీవ్ర విషాదం నింపింది. తమ్ముడి మృతితో ఆ అక్క గుండెలవిసేలా రోదించింది. రాఖీ పండుగ ఆ కుటుంబానికి చేదు జ్ఞాపకంగా మిగిల్చింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 8, 2025, 02:59 PM IST

Trending Photos

Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
5
Grow Roselle Plant
Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
5
Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
Raksha Bandhan: 'చిన్నా ఇదే నా ఆఖరి రాఖీ'.. పాడెపై సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన అక్కాచెల్లెళ్లు

Dead Body Rakhi: ఆనందోత్సాహాలతోపాటు ఆత్మీయ పంచుకుంటూ రాఖీ పండుగ చేసుకోవాల్సి ఉండగా.. విషాదంగా మారింది. రాఖీ కట్టడానికి పిలిచిన అన్న అకాల మరణం చెందడంతో ఆ అక్కాచెల్లెళ్లు దిగమింగుకులేకపోయారు. కన్నీళ్లు దిగమింగకుంటూ పాడెపై ఉన్న తమ సోదరుడికి అక్కాచెల్లెళ్లు రాఖీ కట్టారు. కాటికి వెళ్లే సమయంలో రక్షాబంధన్‌ చేయడం తీవ్ర మనోవేదనకు గురి చేసింది. ఈ విషాద సంఘటన తెలంగాణలో చోటుచేసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Raksha Bandhan: మహిళలకు బంపర్‌ ఆఫర్‌.. హెల్మెట్ పెట్టు.. చీర పట్టు

ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలంలో విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. కూసుమంచి మండలం కిష్టాపురం గ్రామానికి చెందిన పందిరి అప్పిరెడ్డి (24) తల్లిదండ్రులతోపాటు ఉంటూ వ్యవసాయ పనులు చేసుకునేవాడు. అతడికి అక్క సంకపల్లి జ్యోతి ఉంది. ఇటీవల డెంగ్యూ బారిన పడి తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. ఈ సమయంలో వచ్చిన రాఖీ పండుగకు అక్కను ఇంటికి రా అని అప్పిరెడ్డి పిలిచాడు.

Also Read: Tree Wedding: సకల దోషాలకు నివారణ.. రావిచెట్టు, వేప చెట్టుకు పెళ్లి చేయాల్సిందే!

'పుట్టింటికి రా.. రాఖీ పండుగ వరకు నేను కోలుకుంటా' అని అక్కకు అప్పిరెడ్డి చెప్పాడు. దీంతో అక్క జ్యోతి పుట్టింటికి వచ్చింది. అయితే తమ్ముడి ఆరోగ్యం విషమించడంతో ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. కానీ చికిత్సకు కోలుకోలేకపోవడంతో అతడి ఆరోగ్యం విషమించి గురువారం అప్పిరెడ్డి కన్నుమూశాడు. దీంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. రాఖీ కట్టడానికి పిలిచిన తమ్ముడు అనారోగ్యంతో కాలం చేయడం కలచివేసింది.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే పండుగ.. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్‌ బంద్‌

రాఖీ పండుగకు రెండు రోజుల ముందు అప్పిరెడ్డి మరణించడంతో అతడి తోడబుట్టిన అక్కతోపాటు మిగతా సోదరీమణులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. గుండెలవిసేలా రోదించిన కుటుంబసభ్యులు అంత్యక్రియలు చేసే సమయంలో తమ్ముడికి అక్క రాఖీ కట్టింది. పాడెపై ఉన్న తమ్ముడు అప్పిరెడ్డికి అక్క జ్యోతి రాఖీ కట్టడం అక్కడి వారందరికీ కంటతడి పెట్టించింది. జ్యోతికి తమ్ముడు అప్పిరెడ్డి అంటే ఎంతో ఇష్టం. ప్రతి సంవత్సరం రాఖీ పండుగ రోజున తప్పకుండా సోదరుడికి రాఖీ కట్టి తన ప్రేమను చాటుకుంటుంది. ఈసారి ఆమె రాఖీ కట్టే సమయానికి తమ్ముడు మృతి చెందడం ఆమెను తీవ్ర విషాదంలోకి నింపింది. 'ఇదే నా చివరి రాఖీ చిన్నా' అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. దీంతో బందువులు, కుటుంబసభ్యులు బోరున విలపించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

Raksha BandhanDead bodyFuneral ProgrammeKusumanchiKhammam District

Trending News