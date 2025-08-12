English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cobra Snake Video: వామ్మో.. షూస్‌లో సీక్రెట్‌గా నక్కిన నాగు పాము.. బుసలు కొడుతూ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

Snakes in monsoons: వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాములు ఈ సమయంలో వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశంలోకి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. తరచుగా పాములు ఇంట్లో సజ్జల మీద, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో, షూస్ లో, బైక్ డిక్కిలలో వచ్చి దాక్కుంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో కొన్ని సార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 12, 2025, 01:39 PM IST
Cobra Snake Video: వామ్మో.. షూస్‌లో సీక్రెట్‌గా నక్కిన నాగు పాము.. బుసలు కొడుతూ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

Small Cobra snake hiding inside shoes trending video: ఇతర సీజన్ లలో కన్నా వానాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా బైటకు వస్తుంటాయి. అవి ఎలుకల కోసం, వెచ్చగాఉండే ప్రదేశాలను వెతుకుతూ మానవ ఆవాసాలకు వస్తుంటాయి. కొన్ని సార్లు అవి మనం ఇంటి బైటపెట్టే షూస్ లో దాక్కుంటాయి. అంతే కాకుండా.. బట్టలలో, పరుపుల కింద, దిండ్లలో కూడా పాములు నక్కిన ఘటనలు కొకొల్లలు. అందుకే వానాకాలంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

ముఖ్యంగా పొలాలకు వెళ్లిన వారు పాములతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతారు. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న కూడా పాముకాటుకు బలయ్యే ప్రమాదం ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. ఈక్రమంలో ఒక షూస్ లో పాము వచ్చి నక్కి కూర్చుంది. మరీ వీళ్ల ఇల్లు అడవికి దగ్గరగా ఉందో లేదా ఇంటి చుట్టు పక్కల దట్టమైన చెట్లు ఉన్నాయో కానీ మొత్తంగా పాము వచ్చి సీక్రెట్ గా కూర్చుంది.

 

ఇంతలో అక్కడున్న వారు పాము తోక షూస్ నుంచి బైటకు ఉండటంను చూశారు. వెంటనే అలర్ట్ అయ్యారు. స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. పాము దాన్ని బైటకు రప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తే బుసలు కొడూతూ కాటువేయడానికి ప్రయత్నించింది. అక్కడున్న వారు పాము చిన్నదైన కూడా అది బుసలు కొట్టడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.

చివరకు చాకచక్యంగా పామును పట్టుకుని స్నేక్ క్యాచర్ దగ్గరలోని అడవికి తీసుకెళ్లి వదిలేశారు.ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది అక్కడున్నవారు..  వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు

