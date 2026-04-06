  • Video Viral: నదిలో రీల్స్ తీసుకుంటూ స్నానం చేస్తున్నయువతి.!. ఇంతలో ఊహించని ఘటన.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: నదిలో రీల్స్ తీసుకుంటూ స్నానం చేస్తున్నయువతి.!. ఇంతలో ఊహించని ఘటన.. వీడియో వైరల్..

Crocodile in river funny video: యువతి నీళ్లలో దిగి స్నానం చేస్తుంది. ఆ సమయంలో ఏదో కాలికి తాగినట్లు అన్పించడంతో ఆమె మెల్లగా ఏముందో అని చూసింది. ఇంతలో మొసలి పిల్లను చూసి గట్టిగా కేకలు వేసింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 6, 2026, 03:20 PM IST
  • నీళ్లలో స్నానం చేస్తుండగా యువతికి బిగ్ ట్విస్ట్..
  • బైటపడ్డ మొసలి పిల్ల..

Video Viral: నదిలో రీల్స్ తీసుకుంటూ స్నానం చేస్తున్నయువతి.!. ఇంతలో ఊహించని ఘటన.. వీడియో వైరల్..

Small Crocodile sudden entry while woman bathing in river funny video:  సాధారణంగా నీళ్లలో మొసళ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి.  అందుకే నీళ్ల దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండాలని పెద్దలు చెబుతారు. మొసలికి నీళ్లలో చాలా బలం ఉందంటారు. అంతే కాకుండా ఇసుక కోసం నదిలోని నీళ్లను జేసీబీలతొ తొడేస్తారు. దీంతో సుడి ఏర్పడుతుంది. కొన్ని చోట్ల నీళ్లలో బలమైన గాలులు వీస్తాయి. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ఇటీవల చాలా మంది యువతీ, యువకులు తాము చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క పనిని వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు. ఆడుకున్న, లేదా స్నానాలు చేస్తున్న, ఏ పనిచేసిన కూడా వీడియో లేదా రీల్స్ తీసుకుంటున్నారు..

A post shared by streetchapri (@streetchapri)

ఇక్కడొక యువతి సైతం నదలో దిగి స్నానం చేస్తు రీల్స్ రికార్డు చేస్తుంది. ఇంతలో ఆమె కాలి దగ్గర ఏదో కదిలినట్లు అన్పించింది. దీంతో ఏంటని వెంటనే కిందకు వంగి చేతితో పట్టుకుని పైకి తీసుకుంది.

ఆమె చేతికి చిన్న మొసలి పిల్ల చిక్కింది. ఆమె దాన్ని పైకేత్తి చూపి షాక్ అయ్యింది. వెంటనే గట్టిగా కేకలు పెట్టి దూరంగా పడేసింది. ఈ ఘటన కూడా ఆమె రీల్స్ లలో రికార్డు అయ్యింది. ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పొరపాటున అది  పెద్ద మొసలి అయితే సిట్యువేషన్ ఏంటని నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు. బాబోయ్ జస్ట్ మిస్ యువతి పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడిందని అంటున్నారు.   నీళ్లలోకి వెళ్లేటప్పుడు  నోరులేని  క్రూర జంతువులు సైతం అలర్ట్ గా ఉంటాయి. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న మొసళ్లు నీళ్లలో వాటిని అమాంతం లాగేస్తాయి. సింహాలు, ఏనుగులు సైతం ఒక కంట వాటిని కని పెట్టుకుని ఉంటాయి.  అలాంటిది మనం ఇంకా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో  ఆమాత్రం తెలీదా అంటూ కొంత మంది ఏకీపారేస్తున్నారు.
 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

