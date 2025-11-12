English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snakes in Cauliflower Video: వామ్మో... క్యాలీఫ్లవర్ కూరగాయల్లో నాగు పాము పిల్లలు.. ఓళ్లుగగుర్పొడిచే వీడియో..

Small snakes found in Cauliflower: చిన్న చిన్నపాములు క్యాలీప్లవర్ లో ఉన్నాయి. దీంతో ఆ ఇంటి ఓనర్ భయంతో పరుగులు పెట్టాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 12, 2025, 05:48 PM IST
  • క్యాలీఫ్లవర్ లో పాము పిల్లలు..
  • వీడియో వైరల్..

Small snakes found in Cauliflower vegetable video: చలికాలంలో కాలిఫ్లవర్ లు మార్కెట్ లోకి ఎక్కువగా అమ్మకానికి వస్తు ఉంటాయి. అయితే.. వీటిలో పురుగులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ కూరగాయలు వండటం  కొంత రిస్క్ తో కూడుకున్నపనిగా చెబుతారు. ముఖ్యంగా పాములు ఇటీవల కూరగాయల్ని కూడా పొలాల్లో తింటున్నాయి.  టమాటాల్ని, వంకాయల్ని కోబ్రాలుకోరికిన అనేక వీడియోలు వైరల్గా మారాయి.

A post shared by Rapout2.0 (@rapout2.0)

ముఖ్యంగా పంటపొలాలల్లో పచ్చికూరల్లో నాగుపాము పిల్లలు నక్కి ఉంటున్నాయి. దీంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారిన వీడియోలో.. కొన్ని నాగు పాము పిల్లలు కాలీప్లవర్ లో నక్కి కూర్చున్నాయి. వాటిని ఇంట్లోని వ్యక్తులు కూరగాయల్ని కోస్తుండగా గమనించారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు చెప్పారు.

అవి చాలా డెంజర్ గా ఉన్నాయి. ఏ మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న వెంటనే కాటు వేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే కాలీఫ్లవర్ లను ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు వెంటనే వాటి ఆకుల్ని తీసేసి,  ఇంటి బైట నీట్ గా కడిగిన తర్వాత మాత్రమే వాటిని ఫ్రిడ్జీలో పెట్టడం, కిచెన్ లోకి తీసుకెళ్లడం వంటివి చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఏ మాత్రంనెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న కోబ్రా పిల్లలు కాటువేస్తాయని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. 
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

