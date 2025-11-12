Snakes in Cauliflower Video: వామ్మో... క్యాలీఫ్లవర్ కూరగాయల్లో నాగు పాము పిల్లలు.. ఓళ్లుగగుర్పొడిచే వీడియో..

Small snakes found in Cauliflower vegetable video: చలికాలంలో కాలిఫ్లవర్ లు మార్కెట్ లోకి ఎక్కువగా అమ్మకానికి వస్తు ఉంటాయి. అయితే.. వీటిలో పురుగులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ కూరగాయలు వండటం కొంత రిస్క్ తో కూడుకున్నపనిగా చెబుతారు. ముఖ్యంగా పాములు ఇటీవల కూరగాయల్ని కూడా పొలాల్లో తింటున్నాయి. టమాటాల్ని, వంకాయల్ని కోబ్రాలుకోరికిన అనేక వీడియోలు వైరల్గా మారాయి.
ముఖ్యంగా పంటపొలాలల్లో పచ్చికూరల్లో నాగుపాము పిల్లలు నక్కి ఉంటున్నాయి. దీంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారిన వీడియోలో.. కొన్ని నాగు పాము పిల్లలు కాలీప్లవర్ లో నక్కి కూర్చున్నాయి. వాటిని ఇంట్లోని వ్యక్తులు కూరగాయల్ని కోస్తుండగా గమనించారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు చెప్పారు.
అవి చాలా డెంజర్ గా ఉన్నాయి. ఏ మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న వెంటనే కాటు వేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే కాలీఫ్లవర్ లను ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు వెంటనే వాటి ఆకుల్ని తీసేసి, ఇంటి బైట నీట్ గా కడిగిన తర్వాత మాత్రమే వాటిని ఫ్రిడ్జీలో పెట్టడం, కిచెన్ లోకి తీసుకెళ్లడం వంటివి చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఏ మాత్రంనెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న కోబ్రా పిల్లలు కాటువేస్తాయని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.