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TV వేస్తేనే పాలిస్తా.. లేదంటే NO.. స్మార్ట్ గేదె స్టైలే వేరబ్బా!

Smart Buffalo Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వింత గేదెకు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక గేదెకు టీవీ పెడితేనే పాలు ఇస్తుందని.. లేదంటే పాలు పిండనివ్వదు.. ఇప్పుడు ఈ ఘటన చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 02, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:48 AM IST
TV వేస్తేనే పాలిస్తా.. లేదంటే NO.. స్మార్ట్ గేదె స్టైలే వేరబ్బా!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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