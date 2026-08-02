/TV వేస్తేనే పాలిస్తా.. లేదంటే NO.. స్మార్ట్ గేదె స్టైలే వేరబ్బా!

Smart Buffalo Viral Video: సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో రోజూ ఎన్నో వింతలతో పాటు విచిత్ర ఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే, తాజాగా నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే మాత్రం ఎవరైనా సరే పడిపడి నవ్వుకోవడం ఖాయం.. సాధారణంగా పాడి పశువుల నుంచి పాలు పిండేటప్పుడు వాటికి పశువుల మేత లేదా తవుడు పెడుతూ ఉంటారు.. కానీ, ఇక్కడొక గేదె మాత్రం చాలా డిఫరెంట్.. తన ముందుకు వచ్చి టీవీ ఆన్ చేసి.. నచ్చిన ప్రోగ్రామ్ పెడితేనే పాలు ఇస్తానంటోంది. లేదంటే పాలు పిండడానికి అసలు సహకరించదట.. అవును ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఘటనే సోషల్ వీడియోను షేక్ చేస్తోంది. దీనిని చూసిన వారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
అసలు ఏం జరిగింది?
వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఈ గేదె యజమాని ప్రతిరోజూ పాలు పిండే సమయంలో టీవీ ఆన్ చేయడం అలవాటుగా మారింది. అయితే, చాలా రోజుల నుంచి అలాగే టీవీ పెట్టడంతో.. ఆ గేదెకు కూడా TV చూడటం ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు పాలు పిండే సమయంలో టీవీలో పాటలతో పాటు మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ప్లే అవుతుంటేనే అది ప్రశాంతంగా నిలబడి పాలు ఇస్తోంది. TV ఆపివేస్తే లేదా స్క్రీన్ దూరంగా ఉంటే పాలు పిండనివ్వకుండా మొండికేస్తోంది.
ఈ దృశ్యాన్ని గేదె యజమాని తన ఫోన్లో చిత్రీకరించి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో.. అది కాస్తా క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది. గేదె ఎంతో శ్రద్ధగా టీవీ స్క్రీన్వైపు చూస్తూ పాలు ఇస్తుండటం నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. అలాగే కరెంట్ లేని సందర్భాల్లో టీవీ ఆన్ కాకపోతే.. అప్పుడప్పుడు ఆ గేదె పాలు అస్సలు ఇవ్వదట.. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలను కూడా గతంలో సోషల్ మీడియాల్లో పోస్ట్ చేసిన్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ వీడియోలు చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పదిస్తున్నారు.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లతో రచ్చ చేస్తున్నారు. ఈ గేదెకు కూడా మనలాగే టీవీ సీరియల్స్.. స్పోర్ట్స్ ఛానెల్స్ చూడడం.. అలవాటైపోయిందేమో.. అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. ఇది మామూలు గేదె కాదు సామీ.. ఫుల్లీ అప్డేటెడ్ స్మార్ట్ గేదె.. అని మరొకరు సరదాగా స్పందించారు. మరికొందరైతే రిమోట్ కంట్రోల్ సహాయంతో మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ గేదె టీవీ ఆన్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటూ ఫన్నీ మీమ్స్ షేర్ చేస్తున్నారు.
సాధారణంగా జంతువులకు సంగీతం వింటే మనసు ప్రశాంతంగా మారి.. ఎక్కువ పాలు ఇస్తాయని శాస్త్రీయంగానూ కొన్ని పరిశోధనలు చెబుతుంటాయి. అయితే, ఇలా విజువల్స్తో కూడిన టీవీ స్క్రీన్ను చూస్తూ.. పాలు ఇవ్వడం మాత్రం నిజంగానే అత్యంత అరుదైన, ఆసక్తికరమైన విషయమని చెప్పవచ్చు. డిజిటల్ యుగంలో మనుషులకే కాదు.. మూగజీవాలకు కూడా స్క్రీన్ టైమ్ అలవాటైపోతోందని ఈ ఘటన నిరూపిస్తోంది..
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