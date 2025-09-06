English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: పాముకి వైద్యం చేసి కాపాడాడు..చివరికి ఆ పాము అతడ్ని మింగేసింది!

Snake Attack Video: పాములు పట్టేవాడు పాము కాటుకే చనిపోయాడు అనే సామెత ఉండేది. కానీ, అదే ఇప్పుడు నిజం అయ్యింది. అలాంటి ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ప్రాణాపాయంలో ఉన్న పామును కాపాడిన పాములు పట్టే వ్యక్తి దాని కాటుకే చనిపోయాడు. ఆ వీడియో ఏంటో ఇప్పుడే చూసేయండి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 6, 2025, 12:24 PM IST

Trending Photos

Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
6
Happy Teacher Day
Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;నాలుగింతలు&#039; ఆనందం
6
Salary Hike
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'నాలుగింతలు' ఆనందం
OPPO Reno 14 5G: రూ.7 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో OPPO Reno14 మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనేయండి!
5
Oppo Reno 14 Pro
OPPO Reno 14 5G: రూ.7 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో OPPO Reno14 మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనేయండి!
Banks Closed: రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ పబ్లిక్‌.. ప్రైవేట్‌ సెక్టార్‌ బ్యాంకులకు సెలవు..!
5
bank holiday tomorrow
Banks Closed: రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ పబ్లిక్‌.. ప్రైవేట్‌ సెక్టార్‌ బ్యాంకులకు సెలవు..!
Snake Video: పాముకి వైద్యం చేసి కాపాడాడు..చివరికి ఆ పాము అతడ్ని మింగేసింది!

Snake Attack Video: పాములు పట్టేవాడు పాము కాటుకే చనిపోయాడు అనే సామెత ఉండేది. కానీ, అదే ఇప్పుడు నిజం అయ్యింది. అలాంటి ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ప్రాణాపాయంలో ఉన్న పామును కాపాడిన పాములు పట్టే వ్యక్తి దాని కాటుకే చనిపోయాడు. ఆ వీడియో ఏంటో ఇప్పుడే చూసేయండి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఏం జరిగిందంటే?
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ఓ పామును పాములు పట్టే వ్యక్తి చూశాడు. దాన్ని కాపాడాలనే ధ్యేయంతో దానికి వైద్యం చేస్తున్నట్లు వీడియో చిత్రీకరించాడు. పాములను పట్టే వ్యక్తి వీడియోలు రికార్డు చేయడం అలవాటు అనుకుంట. దానికి సంబంధించిన ప్రతి వీడియోను రికార్డు చేస్తూ వచ్చాడు. 

ఆ పాముకు వైద్యం చేయించి కాపాడేందుకు చాలా చేశాడు. చనిపోయే స్థితి నుంచి దాన్ని ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించాడు. అయితే అనుకోకుండా ఒకరోజు పాముకు ఆరోగ్యం పూర్తిగా నయం అవ్వడం వల్ల దాన్ని విడిచిపెట్టాలని అతను నిర్ణయించుకున్నట్లు ఉన్నాడు. వైద్యం చేయించి బతికించినందుకు ఆ పాము తనపై ఎంతో కృతజ్ఞత, విశ్వాసం చూపుతుందని అనుకున్నాడు. 

కానీ, విధి అడ్డం తిరిగింది. వైద్యం చేయించి కాపాడిన ఆ పామే ఇప్పుడు అతడికి మృత్యువు రూపంలో వచ్చింది. ఆ పామును విడిచిపెట్టే సమయానికి అతడి చేతిపై కాటు వేసింది. ఆ నొప్పితో వ్యక్తి విలవిలలాడిపోయాడు. కట్ చేస్తే.. అతను ఏ పామును అయితే ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడాడో అదే పామును అతడ్ని కాటు వేసి చంపేసింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. దీనిపై రకరకాల కామెంట్స్ చేయడం సహా మీమ్స్ కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. 

Also Read: Weight Loss: భోజనం తర్వాత ఇది తింటే పొట్ట తుస్సుమని కరిగిపోతుంది..పాతకాలం నాటి పద్ధతి!

ALso Read: Smriti Mandhana: కోహ్లీకి స్మృతి మంధాన ఏమి తక్కువ కాదు..ఎంత సంపాదిస్తుందంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Snake Videosnake attack videoSnake Viral VideoPython VideoSnake Attacked on man

Trending News