Snake Video: పాముకి వైద్యం చేసి కాపాడాడు..చివరికి ఆ పాము అతడ్ని మింగేసింది!

Snake Attack Video: పాములు పట్టేవాడు పాము కాటుకే చనిపోయాడు అనే సామెత ఉండేది. కానీ, అదే ఇప్పుడు నిజం అయ్యింది. అలాంటి ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ప్రాణాపాయంలో ఉన్న పామును కాపాడిన పాములు పట్టే వ్యక్తి దాని కాటుకే చనిపోయాడు. ఆ వీడియో ఏంటో ఇప్పుడే చూసేయండి.
ఏం జరిగిందంటే?
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ఓ పామును పాములు పట్టే వ్యక్తి చూశాడు. దాన్ని కాపాడాలనే ధ్యేయంతో దానికి వైద్యం చేస్తున్నట్లు వీడియో చిత్రీకరించాడు. పాములను పట్టే వ్యక్తి వీడియోలు రికార్డు చేయడం అలవాటు అనుకుంట. దానికి సంబంధించిన ప్రతి వీడియోను రికార్డు చేస్తూ వచ్చాడు.
ఆ పాముకు వైద్యం చేయించి కాపాడేందుకు చాలా చేశాడు. చనిపోయే స్థితి నుంచి దాన్ని ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించాడు. అయితే అనుకోకుండా ఒకరోజు పాముకు ఆరోగ్యం పూర్తిగా నయం అవ్వడం వల్ల దాన్ని విడిచిపెట్టాలని అతను నిర్ణయించుకున్నట్లు ఉన్నాడు. వైద్యం చేయించి బతికించినందుకు ఆ పాము తనపై ఎంతో కృతజ్ఞత, విశ్వాసం చూపుతుందని అనుకున్నాడు.
కానీ, విధి అడ్డం తిరిగింది. వైద్యం చేయించి కాపాడిన ఆ పామే ఇప్పుడు అతడికి మృత్యువు రూపంలో వచ్చింది. ఆ పామును విడిచిపెట్టే సమయానికి అతడి చేతిపై కాటు వేసింది. ఆ నొప్పితో వ్యక్తి విలవిలలాడిపోయాడు. కట్ చేస్తే.. అతను ఏ పామును అయితే ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడాడో అదే పామును అతడ్ని కాటు వేసి చంపేసింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. దీనిపై రకరకాల కామెంట్స్ చేయడం సహా మీమ్స్ కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి.
Also Read: Weight Loss: భోజనం తర్వాత ఇది తింటే పొట్ట తుస్సుమని కరిగిపోతుంది..పాతకాలం నాటి పద్ధతి!
ALso Read: Smriti Mandhana: కోహ్లీకి స్మృతి మంధాన ఏమి తక్కువ కాదు..ఎంత సంపాదిస్తుందంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook