  • Snake on Frog Video: బాప్ రే.. పాముకే సుస్సుపోయించిన పెద్ద కప్ప.. ఏంచేసిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Snake attacks on frog: కప్ప మీద పాము దాడికి ప్రయత్నించింది. కానీ అది మాత్రం  భలే ఐడియా వేసింది. తన శరీరంను పెంచుకుంది.  కోబ్రా ఎంత తినేందుకు ప్రయత్నించిన కూడా అది అలానే ఉండిపోయింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 11, 2026, 05:23 PM IST
  • కప్పపై పాము దాడి..
  • వీడియో వైరల్..

Snake attacks and trying to eat big frog video: పాములకు కప్పలు , ఎలుకలంటే చాలా ఇష్టం. వీటిని తినేందుకు చాలా ఆసక్తిని చూపిస్తాయి. అందుకే ఇంట్లో ఎలుకలు పెరక్కుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతారు. మొత్తంగా కోబ్రాలు తరచుగా పంట పొలాల్లోకి వస్తాయి. అక్కడ వరిని, వడ్లను  తినేందుకు ఎలుకలు ఉంటాయి. వీటి వేటలో పాములు వస్తాయి. అదే విధంగా కోబ్రాలు  కూడా పాములు, ఎలుకల్ని తినేస్తాయి.అయితే చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే అక్కడ నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోతారు.

కానీ ఇంకొంత మంది వెంటనే తమ ఫోన్ లను తీసి వాటిని రికార్డులు చేస్తారు. ఇదంతా ఇటీవల మరీఎక్కువగా మారిపోయింది.జనాలు కూడా పాముల వీడియోలను చాలా  ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇప్పుడు ఒక పాము కప్పను తినేందుకుప్రయత్నించింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

పాము దూరం నుంచి కప్పను చూసింది. ఇంకేముంది ఈరోజు మస్తా దావత్అని స్పీడ్గా పాక్కుంటూ  దాని దగ్గరకు వెళ్లింది. ఇంతలో కప్ప పాము ను గమనించి ఒక ప్లాన్ వేసింది. వెంటనే తన శరీరంను పెద్దది చేసుకుంది. సాధారణంగా కప్పలు ఇతర జీవుల దాడుల నుంచి కాపాడుకునేందుకు తమ శరీరంను తాము పెద్దది చేసుకుంటాయి. అచ్చం ఇదే ట్రిక్ ను కప్ప ఫాలో అయ్యింది.

Read more: Monkey Rides on Deer Video: అరె వావ్.. జింకపై ఏంచక్కా కూర్చుని స్వారీ చేస్తున్న వానరం.. అరుదైన వీడియో..

పాపం.. పాము కప్పను తినేందుకు ఎంత ప్రయత్నించిన కప్ప దానికి చిక్కలేదు. మొత్తంగా పాముకు అది చుక్కలు చూపించింది. చివరకు చేసేదిలేక కోబ్రా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భలే కప్ప ప్లాన్ వేసిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

