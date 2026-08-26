/Snake Video: వామ్మో.. కప్పపై తన ప్రతాపం చూపిస్తున్న శ్వేత నాగు.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake attacks on frog video viral: పాములకు గద్దలు, ముంగీసలు బధ్ద శత్రువులుగా చెప్తుంటారు. అదే విధంగా కోబ్రాకు ఎలుకలు, కప్పలు చాలా ఇష్టమైన ఫుడ్ కూడా.ఈ నేపథ్యంలో పాములకు కప్పలు ఎక్కడున్నా ఈజీగా కని పెడతాయి. అవి నిరంతరం వాటి మీద ఒక కన్నేసి ఉంచుతాయి. కప్పలు కూడా పాము కంట పడకుండా ఉండేందుకు నానా పాట్లు పడుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మందినెటిజన్ లు కప్పలు, పాములకు చెందినదాడుల వీడియోలు వైరల్ చేస్తుంటారు.
తాజాగా..ఒక శ్వేత నాగు కప్పపై దాడి చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిలో శ్వేత నాగు కప్పను చూసి వెంటనే దాని మీద దాడికి దిగింది. అయితే..అది తన ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు నానా పాట్లు పడింది. కానీ చివరకు మాత్రం పాముకు దొరికిపోయింది. అప్పటికి కూడా ఎలాగైన దాని పట్టు నుంచి విడిపించుకుని పోదామని చూసింది.
కానీ పాము చాకచక్యంగా కప్పను తన నోటిలోకదలకుండా పట్టుకుని గుటుక్కున మింగేసింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్ పాము ఎంత వైలెంట్ గా ఉందని కామెంట్ లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది పాముతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నారు.
ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. అందుకే పాము కాటు ఘటనలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్తుంటారు. చీకటిగా ఉండేచోట్ల, గుబురుగా ఉండే చెట్లలో పాములు ఆవాసం చేస్తాయి. అందుకే ఇంటి చుట్టు వర్షాకాలంలో గడ్డి పెరక్కుండా నీట్ గా చేసుకుంటే పాము కాటు నుంచి ఈజీగా బైటపడవచ్చు.