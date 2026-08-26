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Snake Video: వామ్మో.. కప్పపై తన ప్రతాపం చూపిస్తున్న శ్వేత నాగు.. షాకింగ్ వీడియో..

Cobra Vs Frog Video: కప్పను పాము పరిగెత్తించి మరీ దాడి చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:32 PM IST
Snake Video: వామ్మో.. కప్పపై తన ప్రతాపం చూపిస్తున్న శ్వేత నాగు.. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snake Video: వామ్మో.. కప్పపై తన ప్రతాపం చూపిస్తున్న శ్వేత నాగు.. షాకింగ్ వీడియో..
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