Snake video: ఓర్నాయనో.. మూడు మేకలకు సుస్సు పోయించిన నాగు పాము.. పడగ విప్పీ మరీ.. వీడియో..

Snake attacks on goats video goes viral: పాములు ఇటీవల భానుడి ప్రతాపానికి మానవ నివాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. తరచుగా కార్లలోకి, బూట్లలోకి, చీకటిగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో కోబ్రాలు ఆవాసం ఉంటున్నాయి. దీంతో తరచుగా మనుషుల కంట పడటంతో పెద్ద టెన్షన్ గా మారింది. చాలా మంది జనాలు పాముల కాటులకు గురౌతున్నారు. కొంత మంది తమను చంపిన పాములను ఏకంగా చంపేసి డాక్టర్ల దగ్గరకు వస్తున్నారు. అంతే కాకుండా కోబ్రాల కదలికలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు. అడవులు, పొలాలు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న చోట కోబ్రాలు ఉంటాయని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అవి మనుషులను కాదు.. మూగ జీవాలపై కూడా బుసలు కొట్టి దాడులు చేసి చంపేస్తాయి. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా చూస్తుంటాం.
తాజాగా.. ఒక భారీ నాగుపాము మేకలు కట్టి వేసి ఉన్న ప్రదేశంకు వెళ్లింది. అది మేకలపై దాడి చేసేందుకు రెడీ అయిపోయింది. పడగ విప్పీ బుసలు కొడుతూ వాటికి సుస్సు పోయించింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. పాము ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో కానీ మేకలు ఉన్న ప్రదేశంకు వచ్చింది. అది బుసలు కొడుతూ మేకలు ఉన్న ప్రదేశంకు వెళ్లింది.
అవి మూడు కూడా అక్కడ కట్టేసి ఉన్నాయి. దీంతో అవి పాములు చూసి సుస్సు పోసుకున్నాయి. కానీ కట్టేసి ఉండటంతో ఎటు కదల్లేని సిట్యువేషన్. అయిన కూడా అవి గట్టిగా పాపం.. అరుస్తున్నాయి.
కానీ పాము మాత్రం పడగ విప్పీ వాటిపై దాడికి రెడీ అయిపోయింది. పలు మార్లు కాటు వేసేందుకు బుసలు కొట్టింది.ఈ ఘటన అక్కడ అమర్చిన సీసీ కెమెరాలో చిక్కింది. కానీ టైమ్ కు అక్కడకు ఓనర్ రావడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.