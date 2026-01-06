English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఫోటోలకు ఫోజులిస్తున్న కోడెనాగు.. వీడియో వైరల్..

cobra Video: పాము ఫోటోలకు ఫోజులివ్వడం అంటే చాలా సరదాలాగా ఉన్నట్లుంది.  అది మరో వ్యక్తి ఫోటోలు తీస్తుంటే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో అటు ఇటు తిరుగుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు పాము అచ్చం మనుషుల్లానే చేస్తుందంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 6, 2026, 04:25 PM IST
  • బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Snake attacks on man while taking photos video:  పాములు  సాధారణంగా జనావాసాల్లో ఉండేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపించవు. కానీ కొన్నిసార్లు అవి ఎలుకలు, వెచ్చదనం కోసం మనుషుల ఇళ్లలోకి వెళ్తాయి. ఎక్కువగా చీకటిగా ఉన్న ప్రదేశంలో కోబ్రాలు ఉంటాయి. అవి రాత్రిపూట సంచారం చేస్తాయి. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతారు. మొత్తంగా అడవులు, చెరువులు ఉన్నచోట కోబ్రాలు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అవి పొరపాటున అడవిలోకి వెళ్లినప్పుుడు అనుకొకుండా ఎదురైతే దాడులు కూడా చేస్తాయి. అందుకే పొలంలోకి, అడవుల్లోకి వెళ్లేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలంటారు.

మొత్తంగా నాగు పాముల వీడియోలు ఇటీవల బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిని చూసేందుకు చాలా మంది నెటిజన్లు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. కొంత మంది ఎక్కడ వెరైటీగా పాములు కన్పించిన వెంటనే తమఫోన్ లలో వాటిని రికార్డు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒకపాము వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.

మరీ పాములకు మనుషుల సావాసం ఎక్కువగా అయ్యిందో ఏంటో కానీ.. మొత్తంగా మనుషులు ఎలా అయితే సెల్ఫీల కోసం రకరకాల ఫోజులుకొడతారో పాము కూడా అచ్చం వెరైటీగా మెలికలు తిరుగుతూ ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చింది.

Read more: Snakes Video: పచ్చని చెట్టు మీద రెండు నాగుపాముల సయ్యాటలు.. అరుదైన వీడియో..

అది పగడ విప్పి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లలో బుసలు కొడుతూ కాటు  వేసేందుకు రెడీ అయిపోయింది. మొత్తంగా నాగుపాము చాలా కొపంగా ఉంది. అది మిల మిల మెరుస్తు అందంగా ఫోటోలు దిగుతూ రచ్చ చేసింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra VideoSnake Biteking cobra snakeSnake Attack

