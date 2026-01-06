Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఫోటోలకు ఫోజులిస్తున్న కోడెనాగు.. వీడియో వైరల్..

Snake attacks on man while taking photos video: పాములు సాధారణంగా జనావాసాల్లో ఉండేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపించవు. కానీ కొన్నిసార్లు అవి ఎలుకలు, వెచ్చదనం కోసం మనుషుల ఇళ్లలోకి వెళ్తాయి. ఎక్కువగా చీకటిగా ఉన్న ప్రదేశంలో కోబ్రాలు ఉంటాయి. అవి రాత్రిపూట సంచారం చేస్తాయి. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతారు. మొత్తంగా అడవులు, చెరువులు ఉన్నచోట కోబ్రాలు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అవి పొరపాటున అడవిలోకి వెళ్లినప్పుుడు అనుకొకుండా ఎదురైతే దాడులు కూడా చేస్తాయి. అందుకే పొలంలోకి, అడవుల్లోకి వెళ్లేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలంటారు.
మొత్తంగా నాగు పాముల వీడియోలు ఇటీవల బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిని చూసేందుకు చాలా మంది నెటిజన్లు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. కొంత మంది ఎక్కడ వెరైటీగా పాములు కన్పించిన వెంటనే తమఫోన్ లలో వాటిని రికార్డు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒకపాము వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.
మరీ పాములకు మనుషుల సావాసం ఎక్కువగా అయ్యిందో ఏంటో కానీ.. మొత్తంగా మనుషులు ఎలా అయితే సెల్ఫీల కోసం రకరకాల ఫోజులుకొడతారో పాము కూడా అచ్చం వెరైటీగా మెలికలు తిరుగుతూ ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చింది.
అది పగడ విప్పి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లలో బుసలు కొడుతూ కాటు వేసేందుకు రెడీ అయిపోయింది. మొత్తంగా నాగుపాము చాలా కొపంగా ఉంది. అది మిల మిల మెరుస్తు అందంగా ఫోటోలు దిగుతూ రచ్చ చేసింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.