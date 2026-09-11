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Cobra Video: పడగ విప్పి కూర్చున్న పాముపై ముంగీస దాడి.!, ఇంతలో ఊహించని ట్విస్ట్.!. వీడియో వైరల్..

Snake attacks on mongoose:  ముంగీసపై పాము పలుమార్లు దాడి చేసింది. అది ఎంత కాటు వేసిన కూడా అది తప్పించుకుంది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:40 PM IST
Cobra Video: పడగ విప్పి కూర్చున్న పాముపై ముంగీస దాడి.!, ఇంతలో ఊహించని ట్విస్ట్.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Cobra Video: పడగ విప్పి కూర్చున్న పాముపై ముంగీస దాడి.!, ఇంతలో ఊహించని ట్విస్ట్.!. వీడియో వైరల్..
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