/Cobra Video: పడగ విప్పి కూర్చున్న పాముపై ముంగీస దాడి.!, ఇంతలో ఊహించని ట్విస్ట్.!. వీడియో వైరల్..

Snake attacks on mongoose rare video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాములకు చెందిన వీడియోలు ఫుల్ ట్రెండ్ లో ఉంటున్నాయి. అందుకే నెటిజన్లు కూడా పాములు వీడియోలను తెగ చూస్తున్నారు. ఎక్కడ పాములు కన్పించిన ఏమాత్రం కూడా భయంలేకుండా వాటిని పట్టుకుని స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా... కొన్నిసార్లు వాటికి కాటుకు కూడా బలౌతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక కోబ్రా , ముంగీస పై దాడి చేసిన ఘటన వైరల్ గా మారింది.
పాములకు, ముంగీసలకు అస్సలు పడదని చెప్తారు. ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే అక్కడకు ముంగీసలు వాలిపోతాయి. వాటిపైకి వెళ్లి దాడి చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు ముంగీసలు పాముల మీద పైచెయ్యి సాధిస్తే, మరికొన్నిసార్లు పాములు ముంగీసలకు చుక్కలు చూపిస్తాయి. అందుకే ఇవి రెండు బద్దశత్రువులు అని చెప్తారు. అయితే.. ప్రస్తుతం పచ్చిక బయళ్ల మధ్య కూల్ గా ఉన్న పాము కూర్చుని ఉంది. ఇంతలో దాన్ని ఒక ముంగీస చూసింది.
ఇంకేముంది దానిపైకి వెళ్లి దాడి చేసింది. ఇంతలో పాము కూడా అప్రమత్తమైంది. ముంగీస మీద పడగ విప్పి దానిపైకి బుసలు కొడూతు దాడులు చేసింది. పలు మార్లు ముంగీస పాము కాటు నుంచి తప్పించుకుంది. కానీ చివరకు ముంగీస మాత్రం పాము ను చూసి భయపడిపోయినట్లుంది. నెమ్మదిగా మనకెందుకులే అన్నట్లు అక్కడి నుంచి కూల్ గా చెట్లలోకి పోయి జారుకుంది.
ఈ అరుదైన ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీయడంతో అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబొయ్ కోబ్రా ఎంత డెంజర్ గా ఉందని, ముంగీసపై ఎంత ఘోరంగా దాడి చేస్తుందని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.