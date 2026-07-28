Snake bites on man tongue rare video: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు సోషల్ మీడియాలో ఏది చేసిన ఫెమస్ అవ్వాలని నానా పాట్లు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కోబ్రాల వీడియోలు ట్రెండింగ్ లో ఉంటున్నాయని వాటితో రీల్స్ చేస్తున్నారు. పాముల్ని పట్టుకుని వాటితో రీల్స్ చేయడం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా వాటిని సోషల్ మీడియాలో సైతం పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములంటే భయంతో పారిపోయే వారంతా ఇప్పుడు రీల్స్, స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. దీని కోసం తమ ప్రాణాల్ని సైతం పణంగా పెడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తాజాగా..ఈ కోవకు చెందిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం తెర మీదకు వచ్చింది. ఒకవ్యక్తి తన నాలుకను పాముతో కాటు వేయించుకుంటున్నాడు. పాము సహాజ స్వభావం కాటు వేయడం. అది కసితీరా అతడి నాలుకను కాటు వేస్తున్న ఏ మాత్రం ఉలుకు పలుకు లేకుండా ఉండిపోయాడు. ఏదో చిన్న పురుగు కాటు వేసినట్లు ప్రవర్తించాడు.
మొత్తంగా పాము కాటు వేస్తున్న కూడా అతను తన బాధను మింగుకుంటూ ఏదో రీల్స్ కు ఫోజులు ఇస్తున్నాడు. మరీ అది నిజమైన విషపూరితమైన సర్పమో లేదో తెలీదు కానీ మొత్తంగా అతను చేస్తున్న పని కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అది విషపూరితమైతే నీ శాల్తీ గల్లంతే అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
చాలా మంది నిపుణులు తరచుగా పాముల కాటుతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. కానీ కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ టీమ్ కు సమాచారం ఇస్తున్నారు. మరికొంత మంది పాములపై దాడి చేసి వాటిని చంపేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా ఇటీవల వార్తలలో ఉంటున్నాయి.