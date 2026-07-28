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Cobra Video: ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడెంట్రా.!. పాముతో నాలుక మీద కాటు వేయించుకుని మరీ.. వీడియో వైరల్..

Snake bites man tongue video:  పాము కాటు వేస్తుంటే ఏదో పురుగు కాటు వేసినట్లు ఫీల్ అవుతున్నాడు. మరీ అది విషపూరీమైన పామో లేదా తెలీదు కానీ ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:49 PM IST
Cobra Video: ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడెంట్రా.!. పాముతో నాలుక మీద కాటు వేయించుకుని మరీ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Cobra Video: ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడెంట్రా.!. పాముతో నాలుక మీద కాటు వేయించుకుని మరీ.. వీడియో వైరల్..
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