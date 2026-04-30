English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • సోషల్
  Snake Video: పామును రక్షించబోతే ప్రాణం మీదికి.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్!

Snake Video: పామును రక్షించబోతే ప్రాణం మీదికి.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్!

Snake Catcher Bitten During Rescue Video: ఒక స్నేక్ క్యాచర్ పామును రక్షిస్తున్న క్రమంలో వ్యక్తి చేతి పై దాడి చేసిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన క్లిప్పు చూసి చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 30, 2026, 11:08 AM IST

Trending Photos

 Snake Catcher Bitten During Rescue Video Watch: జనావాసాల్లోకి వచ్చే పాములను చాలామంది స్నేక్ క్యాచర్స్ ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకొని వాటిని రక్షిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ సమయంలో కొంతమంది వాటి కాటు బారిన పడుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఒక పాము సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తిపై.. అది మెరుపు వేగంతో దాడి చేసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది. సాధారణంగా చాలామంది స్నేక్ క్యాచర్స్ నైపుణ్యంతో పాములు పట్టుకుంటారు. కానీ అప్పుడప్పుడు ఇలా వాటి కాటు బారిన పడతారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక నివాస ప్రాంతంలోని భారీ పాము ప్రవేశించింది.. ఆ పామును చూసిన జనం భయపడి దానిని చంపేందుకు ప్రయత్నించారు.. ఒక స్నేక్ క్యాచర్ దానిని రక్షించాలని ముందుకు వచ్చారు. ఆ వ్యక్తి పామును బంధించి సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలో విడిచి పెట్టాలని అనుకున్నాడు. అయితే ఇదే సమయంలో ఊహించని ఘటన జరిగింది.. సాధారణంగా స్నేక్ క్యాచర్స్ పాములను పట్టుకునే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా వారు చేతులకి ప్రత్యేకమైన తొడుగులు కూడా ధరిస్తారు. కానీ ఈ వీడియోలో దీనికి భిన్నంగా ఉంది.

పాములు పట్టుకునే క్రమంలో ఆయన దాని తోక భాగాన్ని పట్టుకొని.. సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తీసుకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఆ పాము ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగి మెరుపు వేగంతో ఆయన చేతి పై దాడి చేసింది. ఏమాత్రం ఊహించని విధంగా ఆ పాము వ్యక్తిని కాటేసింది. పాము పట్టులో చిక్కినప్పటికీ తన శరీరాన్ని అత్యంత వేగంగా వదిలి ఆయన చేతి పై దాడి చేయడం చూసి అక్కడ ఉన్న వారంతా భయాందోళనకు గురయ్యారు..

 
 
 
 
 

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడంతో చాలామంది నిపుణులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోకు కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. పాములను రక్షించుకోవడం మంచిదే.  కానీ సరైన శిక్షణ లేకుండా వాటిని పట్టుకోవడం ఆత్మహత్యతో సమానమని కొందరు చెబుతూ వస్తున్నారు. తోక పట్టుకొని లాగడం వల్ల పాము మరింత ఆగ్రహానికి గురైనట్లు ఉందని.. ఆగ్రహంతోనే అతనిపై దాడి చేసి ఉంటుందని మరికొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Snake Rescue VideoSnake VideoSnake Video WatchViral videosnake attack video

Trending News