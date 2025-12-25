Python Video: నువ్వు తోపు అక్కో.. రెండు భారీ కొండ చిలువల్ని ఉత్త చేతులతో బంధించి మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake catcher bravely rescued two big pythons video: ఇటీవల కాలంలో పాములు, కొండచిలువలు జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అడవులు,చెరువులకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఇవి సంచరిస్తాయి. చాలా మంది తమ ఇళ్లలో కోబ్రాలు, కొండ చిలువలువస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం వాటితో డెంజర్ స్టంట్ లు చేస్తుంటారు. ప్రస్తుతం ఒక యువతి కూడా భారీ కొండ చిలువలను పట్టుకుని స్టంట్ లకు దిగింది.
ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో ముఖ్యంగా యువతి రెండు భారీ కొండ చిలువలను ఉత్తచేతులతో పట్టుకుంది. అంతేకాకుండా వాటిని కదలకుండా చేసింది. పాపం ఆ రెండు కోండ చిలువలు కూడా ఎటు కదల్లేక ఆమె ఎలా కదిలిస్తే అలా కదులుతున్నాయి.
మరీ యువతికి ఆ ధైర్యం ఎలా వచ్చిందో లేదా ఆ పాములను పట్టడంతో ఎక్స్ పర్టో కానీ ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. పాముల్ని, కొండ చిలువలను ఇటీవల కొంత మంది తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు పారిపోయే వారంతా.. ఇప్పుడు వాటిని తమ పెంపుడు జంతువుల్లా పెంచుకుంటున్నారు. ఈ వీడియో చూసి నెటిజన్లు నోరెళ్లబెడుతున్నారు.
భలే డెర్ చూపించిందంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది పొరపాటున అది కాటు వేస్తే పైకి పోవాల్సిందే అంటూ ఆమెను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో ఫెమస్ అయ్యేందుకు పాములు, కొండ చిలువలతో డెంజర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో కొంత మంది పాములు, కొండ చిలువల కాటులకు కూడా గురైన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్న కూడా మారడంలేదని నెట్టింట జనాలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.