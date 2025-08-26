Two Cobras Video: వామ్మో.. సంభోగంలో ఉన్న నాగుపాములను పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో ఇదే..

Two Cobras Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు సాహసంతో పాటు ఉత్కంఠ కలగలిపిన ఓ ఆసక్తికరమైన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి పొదల్లో ఆటలాడుతున్న రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాములను బయటకు తీయడానికి చేసిన సాహస ప్రయత్నం హైలైట్గా మారింది. సాధారణంగా రెండు ఒకే చోట ఉన్న పాములను పట్టుకోవడం చాలా కష్టమైనప్పటికీ.. ఈ వీడియోలో యువకుడి ఎంతో చాకచక్యంగా వాటిని పట్టుకొని రక్షించే ప్రయత్నం చేశాడు. అతడి ధైర్యాన్ని చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముందో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ గ్రామంలోని పొదల్లో రెండు పాములు ఒకే చోట ఆడుతున్నట్లు గమనించి స్థానికులు అంతా స్నేక్ క్యాచర్కి సమాచారం అందిస్తారు. దీంతో అక్కడికి వెంటనే ఓ స్నేక్ క్యాచర్ చేరుకుంటాడు. చేరుకొని దగ్గరికి వెళ్లి ఆ రెండు పాములను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాడు. అయితే, రెండు పాములు సంభోగంలో భాగంగా ఒకటినొకటి చుట్టుకోగా.. ఆ యువకుడు ముందుగా వాటి తోకలను పట్టుకుంటాడు. అయితే ఈ సమయంలో ఆ పాములు వాటి బిజీలో అవి ఉండడంతో అతన్ని ఏమీ అనలేకపోతాయి. అంతేకాకుండా దాడి చేసే ప్రయత్నం కూడా చేయవు..
ఈ సమయంలో ఆ వ్యక్తి ఎటువంటి పరికరాలు వినియోగించకుండా ఆ పాములను పట్టుకోవడం చూసి స్థానికులంతా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అంతేకాకుండా ఆ రెండు పాములు అత్యంత ప్రమాదకరమైనవని తెలిసినప్పటికీ.. స్నేక్ క్యాచర్ తన వీధిలో భాగంగా ఆ రెండు పాములను ఎంతో సులభంగా రెస్క్యూ చేయగలిగాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఆ వ్యక్తి ఏంటి అలా ఉత్తి చేతులతోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు పాములను పట్టుకుంటున్నాడని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు.
