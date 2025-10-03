English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Russell Viper: వామ్మో.. మోస్ట్ డేంజరస్ రస్సెల్స్ వైపర్.. ఆ యువకుడు ఎలా పట్టుకున్నాడో చూడండి..

Most Dangerous Russell Viper Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రస్సెల్స్ వైపర్‌ స్నేక్‌కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన పామును ఓ స్నేక్ క్యాచర్ పట్టుకొని ఉండడం.. దాని గురించి క్లుప్తంగా వివరించడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 3, 2025, 05:32 PM IST

Russell Viper: వామ్మో.. మోస్ట్ డేంజరస్ రస్సెల్స్ వైపర్.. ఆ యువకుడు ఎలా పట్టుకున్నాడో చూడండి..

Most Dangerous Russell Viper Video Watch: భారతదేశంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాముల్లో ఇండియన్ రస్సెల్స్ వైపర్ ఒకటి. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైందని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ఒక్కసారి కాటేస్తే తప్పకుండా మనిషి మరణించే అవకాశాలుంటాయట. అంతేకాకుండా సరైన సమయంలో చికిత్స పొందినప్పటికీ మనిషి జీవితకాలం ఏదో ఒక జబ్బుతో బాధపడే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయని వారు అంటున్నారు. అందుకే ఈ పాము అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో ఒకటిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు ఈ పాము కు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. 

అడవికి దగ్గరగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఇండియన్ రస్సెల్స్ వైపర్ విచ్చలవిడిగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇవి ఇళ్లలోకి కూడా సంచారం చేస్తాయి. ఇలా సంచారం చేసే సమయంలోనే చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇవే వైరల్ గా మారాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా ఇండియన్ రస్సెల్స్ వైపర్ స్నేక్ క్యాచర్ పట్టుకొని ఉండటం చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా అతను ఆ పామును పట్టుకొని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులకు దాని గురించి వివరించడం కూడా గమనించవచ్చు..

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆ స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో ప్రమాదకరమైన ఆ పాముని పట్టుకొని వీడియోలో మాట్లాడడం మీరు గమనించవచ్చు.. చాలా ప్రమాదకరమైన పామని చెప్పుతూ.. ఇలాంటి పాములు కనిపిస్తే తప్పకుండా వాటికి దూరంగా ఉండటం మంచిదని వీడియోలో క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా నెంబర్ వన్ మోస్ట్ డేంజరస్ వెనమా స్నేక్ గా తెలిపారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే మున్నా స్నేక్ రెస్క్యూయర్‌ (Munna Snake Rescuer) ఛానల్ నుంచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. 

అలాగే అతను వీడియోలో.. ఈ పాము కాటుకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా తెలిపారు.. ఏదైనా పాములు కాటేస్తే.. కొన్ని నిమిషాల వరకు ఎలాంటి హాని కలగదని.. కానీ ఈ పాము కాటేస్తే తప్పకుండా మనిషి మరణించే అవకాశాలు ఉంటాయని వీడియోలు ఆయన పేర్కొన్నారు. అందుకే చాలామంది స్నేక్ క్యాచర్స్ రస్సెల్స్ వైపర్‌ను పట్టుకునే క్రమంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని తెలిపారు. అలాగే ఇలాంటి పాములు కనిపించినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదని తెలిపారు.

