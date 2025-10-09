English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • King Cobra Bite Live video: అయ్యో పాపం.. స్నేక్ క్యాచర్‌పై కింగ్ కోబ్రా దాడి.. లైవ్ లోనే చనిపోయాడు.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Bite Live video: అయ్యో పాపం.. స్నేక్ క్యాచర్‌పై కింగ్ కోబ్రా దాడి.. లైవ్ లోనే చనిపోయాడు.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Real Bite Live video: బీహార్‌లో జరిగిన ఓ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఓ వ్యక్తి పామును పట్టుకుంటూ ఉన్న సమయంలో కాటు గురవడంతో అక్కడే కుప్పకూలి చనిపోయాడు. ఈ దృశ్యాలను వీడియోలో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 9, 2025, 11:19 AM IST

King Cobra Bite Live video: అయ్యో పాపం.. స్నేక్ క్యాచర్‌పై కింగ్ కోబ్రా దాడి.. లైవ్ లోనే చనిపోయాడు.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Real Bite Live Video Watch Here: అన్ని సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్‌ఫామ్స్‌లో షార్ట్ వీడియోలు వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు, పాము కాట్లకు సంబంధించిన వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ను పాము కాటేసిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. బీహార్‌లో జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది? స్నేక్ క్యాచర్ను పాము ఏం చేసింది? పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

పాములు పట్టేవారు వారి ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలతో పాటు వైపర్స్ ను పట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి సమయాల్లోనే కొంతమంది పాము కాటుకు గురవుతూ ఉంటారు. సాధారణంగా ఎంతో నైపుణ్యం ఉన్నప్పటికీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పాము కాటును దేవుడు కూడా ఆపలేకపోతాడు. ఇలా కొంతమంది అయితే పాము కాటేసిన చోటే చనిపోయిన వారు కూడా ఉన్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. 

బీహార్‌లోని వైశాలి ప్రాంతంలో జరిగిన ఘటన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. జనావాసాల్లోకి ఓ పాము సంచారం చేస్తుంది. అయితే, దీనిని ముందే చూసిన చాలామంది స్నేక్ క్యాచర్స్ కి సమాచారం అందిస్తారు. దీంతో ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకుంటాడు. అయితే అక్కడే ఓ పామును చూసిన స్నేక్ క్యాచర్ దానిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. చాలాసేపు కష్టపడి ఆ పాముని పట్టుకుంటాడు. అయితే పట్టుకొని ఓ డబ్బాలో బంధిస్తున్న సమయంలో అతనిపై ఆ పాము దాడి చేస్తుంది. దాడి చేసిన ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను బంధించే ప్రయత్నం చేస్తాడు.. 

ఆ ప్రమాదకరమైన కోబ్రాను బంధిస్తున్న సమయంలోనే ఒక్కసారిగా ఆ స్నేక్ క్యాచర్ కుప్పకూలిపోతాడు. ఈ ఘటన కూడా మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. డబ్బాలో బంధిస్తున్న సమయంలోనే అతడు కుప్పకూలిపోవడంతో వెంటనే అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్థానికులు ఆస్పత్రికి చేర్చే ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితే, మార్గం మధ్యలోనే ప్రాణాలు వదిలినట్టి సమాచారం. ఈ ఘటననే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వైరల్‌గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను నవనీత్ స్నేక్ క్యాచర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. 35 సెకండ్ల నిడివి గల వీడియోను Cobra Snake Bite Video From Vaishali Bihar అనే క్యాప్షన్ రాసి పోస్ట్ చేశారు. అలాగే వీడియో పై RIP అని రాయడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఈ దృశ్యాలను ఇప్పటివరకు కొన్ని లక్షల మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.

Also Read : India: బ్రిటిష్ వారు భారత్ నుంచి దోచుకెళ్లిన సంపాదన ఎంతో తెలుసా?.. తెలిస్తే, ఆశ్చర్యపోతారు!

