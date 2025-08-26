Python Snake Video: భూమిని తవ్వి.. కొండచిలువను బయటకు తీసిన యువకుడు.. వీడియో వైరల్..

Rare Python Snake Video Watch Now: ప్రకృతిని సంరక్షించడం అనేది కేవలం పర్యావరణవేత్తల బాధ్యతనే కాదు.. ఇది భూమిపై జన్మించే ప్రతి మానవుడి బాధ్యత.. ముఖ్యంగా మన చుట్టూ ఉన్న జీవరాసులను రక్షించడం వాటి సహజ నివాసాలను కాపాడటం అనేది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత ఇలా అయితేనే పర్యావరణ కాలుష్యం కాకుండా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా జంతువులతో పాటు జీవులు కూడా భూమిపై ఎంతో హాయిగా జీవిస్తారు. పర్యావరణ పరిరక్షణను కాపాడడంలో స్నేక్ క్యాచర్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వారు అంతరించిపోతున్న పాములను రక్షించడంలో ముందుంటున్నారు. దీని కారణంగానే ప్రకృతి సంరక్షణ జరుగుతుందని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే చాలామంది స్నేక్ క్యాచర్స్ వారు పట్టుకుంటున్న పాములను రెస్క్యూ చేసే సమయంలో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలే వైరల్గా మారుతున్నాయి. తాజాగా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ సోషల్ మీడియాలోకి వదిలిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది.
ఈ వీడియోలో ఒక చిన్న దుకాణంలో నేల కింద ఉన్న చిన్న కొండచిలువను స్నేక్ క్యాచర్ రెస్క్యూ చేశారు. ముందుగా ఆ దుకాణంకు సంబంధించిన యజమాని కొండచిలువ ఉందని గుర్తించి వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ బృందానికి సమాచారం అందించారు. వారు సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. నలుగురు యువకులతో జరిగిన ఈ స్నేక్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్.. చివరికి సక్సెస్ ఫుల్గా పూర్తయింది. ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా భూమిలో ఉన్న చిన్న రంధ్రం నుంచి కొండచిలువను బయటికి తీశారు.. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే వైరల్గా మారాయి.
వీడియోకు సంబంధించిన దృశ్యాల వివరాల్లోకి వెళితే.. ముందుగా ఓ వ్యక్తి ఓ గడ్డపారతో సిమెంట్ కాంక్రీట్ కలిగిన వచ్చును పగలగొడుతున్నట్లు మీరు గమనించవచ్చు. ఇదే సమయంలో ఓ స్నేక్ క్యాచర్ తన స్నేక్ స్టిక్ తో పగలగొట్టిన రాళ్లు రప్పలను అటు ఇటు అంటున్నట్లు గమనించవచ్చు. చివరికి ఓచోట పగలగొట్టగా పాముతో తోక కనిపించింది ఈ తోకను ఆ స్నేక్ క్యాచర్ పట్టుకొని బయటికి లాగా. బయటికి లాగడంతో అందులో నుంచి చిన్న కొండచిలువ బయటికి వచ్చింది. ఆ యువకుడు ఆ కొండచిలువను చేతులతో పట్టుకొని ఓ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో బంధించాడు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఈ వీడియోను "KP SNAKE EXPRT" అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది అంతేకాకుండా ఈ ఛానల్ వన్నె ప్రాణుల పట్ల అవగాహన పెంచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఈ ఛానల్ వాళ్ళు పోస్ట్ చేసిన వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు లక్షల వ్యూస్ ను సంపాదిస్తూ ఉంటాయి.. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రజాధరణం పొందింది.
