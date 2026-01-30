Snake Video: పడుకున్న పామును చేతితో నిమురుతున్న వ్యక్తి.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్..

Snake Video Watch Here: నేటి కాలంలో సోషల్ మీడియాలో వింతలు విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఒళ్ళు గగుర్పాటుకు గురవుతుంది.. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియో కూడా దీనికి సంబంధించిందే. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. మున్నా స్నేక్ రెస్క్యూయర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ వీడియోను ఒక వ్యక్తి నేలపై పడక విప్పి పడుకొని ఉన్న.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను చేతులతో నిమరటం మీరు చూడొచ్చు.. సాధారణంగా నాగుపాము అంటేనే భయపడిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది అయితే, ఆమడ దూరంగా ఉన్న పామును చూసి అక్కడి నుంచి కేకలు వేస్తూ భయపడి పారిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ సదరు వ్యక్తి ఏ మాత్రం భయం లేకుండా ఆ పాము తలభాగం మీద.. చేతుపెట్టి ప్రశాంతంగా నిమురుతుండడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సర్వత్రా చర్చనీయంగా మారింది. ఈ వీడియోను చూస్తుంటే ఆ పాము ఎప్పుడు ఆ వ్యక్తిని కాటేస్తుందో తెలియని పరిస్థితి..
అయితే, ఈ వీడియోలో ఆ వ్యక్తి తన చేతితో పాము పడక భాగాన్ని నిమ్మిరినప్పటికీ.. అది ప్రశాంతంగా అలాగే ఉండిపోయింది.. ఆ వ్యక్తి ఆ పాము తలభాగం నుంచి తోక భాగం వరకు అలాగే నిమురుతూ ఉండిపోయాడు. అయితే చివరి సమయంలో మాత్రం ఆ పాము ఒక్కసారిగా తన పడగలను పైకి లేపి.. కాటి వేయడానికి సిద్ధమైనట్లు కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను 46 లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను సుమారు 61,000 మందికి పైగా లైక్ చేశారు.. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది.. పాముతో ఇలా సాహసోపేతమైన చర్యలకు పాల్పడడం ప్రమాదమని చెబుతున్నారు. మరికొంతమంది మాత్రం ఇది తన పెంపుడు పామని.. అందుకే తల భాగంలో నిమురుతున్నప్పటికీ.. ఏమాత్రం అతడి పై దాడి చేయలేకపోయిందని వారు అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
