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Cobra Video: పడగ విప్పి బుసలు కొడుతున్న పాముతో స్టంట్‌లు.. రెప్పపాటులో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో వైరల్..

Snake video viral: పాము కోపంతో పడగవిప్పి బసలు కొడుతూ రెచ్చిపోయింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:00 PM IST
Cobra Video: పడగ విప్పి బుసలు కొడుతున్న పాముతో స్టంట్‌లు.. రెప్పపాటులో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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