Snake catcher stunts with Venomous cobra video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాములు వీడియోలు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం కోబ్రాల వీడియోలను చూసి వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములు కనిపిస్తే భయంతో దూరంగా పారిపోయే వారు కాస్త ప్రస్తుతం వాటితో డెంజరస్ రీల్ లు చేస్తున్నారు. చాలా మంది తమ ఇళ్లలోకి పాములు వస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తున్నారు. మరికొంత మంది వాటితో ప్రమాదకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
పాము కాటువేస్తే దాని మీద పగను తీర్చుకుంటున్నారు. కొరకడం లేదా దాని పట్టుకుని బంధించి వైద్యుల వద్దకు తీసుకెళ్లడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇలాంటివి నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో పాము కన్పించింది.వెంటనే స్నేక్ సొసైటీకి సమాచారం ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత అది కాస్త కోపంతో బుసలు కొడుతూ వారిపైన దాడికి దిగింది.
ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. పాము మెట్ల కింద ఉంది. మరీ అక్కడకు ఎలా వెళ్లిందో కానీ దాన్ని కొంత మంది చూశారు. వెంటనే అలర్ట్ అయి పామును బంధించేందుకు ప్రయత్నించారు. అప్పుడు కోబ్రా పలుమార్లు అతనిపై దాడికి ప్రయత్నించింది. తన సెల్ ఫోన్ ఫ్లాష్ లైట్ వెలుతురులో పామును చూస్తు దాన్ని బంధించడానికి ప్రయత్నించాడు.
కానీ అది కోపంతో పలుమార్లు కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ అతను కూడా చాకచక్యంగా పాము కాటుకు గురికాకుండా తప్పించుకున్నాడు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.