/Cobra Selfie Video: చావుతో చెలగాటం.. నాగుపాముతో సెల్ఫీ.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో వైరల్!

Vava Suresh Cobra Selfie Video Watch Now: సోషల్ మీడియాలో లైకులతో పాటు వ్యూస్ కోసం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాల విన్యాసాలు చేయడం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఏకంగా చావుతో చెలగాటమాడుతూ ఒక భయంకరమైన నాగుపాముతో సెల్ఫీ దిగితే ఎలా ఉంటుందో ఊహించడానికే భయం వేస్తుంది కదా.. గతంలో కేరళకు చెందిన ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ వావ సురేష్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముతో సెల్ఫీ దిగిన వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే దృశ్యం..
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో.. వావ సురేష్ ఒక పెద్ద నాగుపామును రక్షించి చేత్తో పట్టుకొని ఉండటం మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు. అయితే ఎవరు ఊహించని విధంగా ఆయన ఒక చేతితో విషాదం నడుము భాగాన్ని పట్టుకొని.. మరో చేతితో తన మొబైల్ ఫోన్ను పట్టుకొని ఉన్నారు.. అంతటితో ఆగకుండా.. ఆ పామును నెమ్మదిగా తన ముఖం దగ్గరకు.. తలభాగం వైపుకు తీసుకువచ్చారు.. ఆ పాము ఎప్పుడు కాటేస్తుందో తెలియని అత్యంత ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఆయన ఎంతో కూల్ గా నాగుపాముతో సెల్ఫీ దిగాడు.. ఈ ఊహించని దృశ్యాన్ని చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు..
ఇదే సమయంలో అక్కడున్న కొంతమంది ఈ దృశ్యాన్ని తమ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతే అప్పటినుంచి వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. అయితే ఈ వీడియో పాతదే అయినప్పటికీ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో మాత్రం రీ పోస్ట్ చేయడంతో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. షేర్ చేసిన కొద్ది రోజుల్లోనే లక్షలాది వ్యూస్ ను సంపాదించింది. సురేష్ ధైర్యాన్ని చూసి కొందరు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తుండగా.. వన్యప్రాణి ప్రేమికులతో పాటు నెటిజన్లలోని మెజారిటీ వర్గం మాత్రం ఆయన తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది.
వావ సురేష్ గతంలో ఎన్నోసార్లు పాముకాటుకు గురై ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. అంతేకాకుండా అతను పాముకాటుకు గురైన సందర్భానికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారిన సంగతి మనందరికీ తెలుసు. అంత అనుభవం ఉండి కూడా.. కేవలం సోషల్ మీడియాలో పబ్లిసిటీ కోసం ఇలాంటి ప్రాణాంతక విన్యాసాలు చేయడం అస్సలు మంచిది కాదని.. ఇది చూసి వేరే వాళ్ళు కూడా ఇలాగే ప్రయత్నించి ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని పలువురు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు.
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