Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Cobra Selfie Video: చావుతో చెలగాటం.. నాగుపాముతో సెల్ఫీ.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో వైరల్!

Cobra Selfie Video: చావుతో చెలగాటం.. నాగుపాముతో సెల్ఫీ.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో వైరల్!

Vava Suresh Cobra Selfie Video: ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ వావ సురేష్‌కు సంబంధించిన ఒక వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో ఆ వ్యక్తి పాముతో సెల్ఫీ దిగిన దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. మీరు కూడా ఈ వీడియో చూస్తారా?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 10, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:05 PM IST
Cobra Selfie Video: చావుతో చెలగాటం.. నాగుపాముతో సెల్ఫీ.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జీ స్పోర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026... ప్యానెల్ లిస్ట్‌లో బైచుంగ్ భుటియా
FIFA World Cup 202612 min ago
2
Baby Cobra Video1 hr ago
3
ttd guwahati temple1 hr ago
4
Four Cobras Video1 hr ago
5
Snake Video1 hr ago