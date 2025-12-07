English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • King Cobra Video: కుబుసం విడుస్తున్న కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Video: కుబుసం విడుస్తున్న కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో ఇదే..

Biggest King Cobra Viral Video News: చలికాలంలో పాములు ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి సంచారం చేయడం సర్వసాధారణం. వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లోకి వెళుతూ ఉంటాయి. అయితే, ఇలాంటి సందర్భంలో సంచారం చేస్తున్న ఓ పామును పట్టుకున్న వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 7, 2025, 11:30 AM IST

King Cobra Video: కుబుసం విడుస్తున్న కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో ఇదే..

Biggest King Cobra Viral Video Latets News: చలికాలంలో పాములు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ సమయాల్లోనే ఒకచోటి నుంచి మరొక చోటికి తిరుగుతూ వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశంలో నివసించేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని పాములు అయితే ఇళ్లలోకి దూరి వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాలను ఎంచుకొని అక్కడే ఉండిపోతూ ఉంటాయి. మరికొన్ని పాములు ఇళ్ళలో దూరి గుడ్లు పెట్టి మరి పిల్లలను కంటూ ఉంటాయి.  ఈ చలికాలం పాముల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అడవికి దగ్గరగా ఉండే ప్రదేశాల్లో నుంచి కూడా పాములు బయటికి విపరీతంగా సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. 

ముఖ్యంగా అడవికి దగ్గరగా ఉండే ప్రదేశాల్లో నివసించే ప్రతి ఒక్కరు ఈ చలికాలంలో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయాల్లో ఎక్కువగా సంచారం చేసి మనుషులపై దాడి చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఇవి పశువులకు కూడా హాని కలిగిస్తాయి. కాబట్టి పశువుల పాకలలో ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుని.. పశువులకు దాన అందించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, చలికాలంలో సంచారం చేసే ఈ పాములను కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ పట్టుకుని రక్షిస్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే తీసిన వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. 

ప్రస్తుతం చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ పట్టుకుంటున్న పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను ఎక్కువగా చూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆసక్తి కలిగించే కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. తాజాగా కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఓ పెద్ద కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో అప్పుడే కుబుసం విడిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును స్నేక్ క్యాచర్ పట్టుకొని రక్షిస్తున్న దృశ్యాలు చూడొచ్చు. 

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో ఓ ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఒకచోటి నుంచి మరొక చోటికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే, అక్కడే ఉన్న స్థానికులు గమనించి వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న స్నేక్ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందించారు. అతను అక్కడికి చేరుకొని ఒకచోటి నుంచి మరొక చోటికి వెళ్తున్న ఆ పాముని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ సమయంలోనే ఆ పాము అత్యంత ప్రమాదకరమైందని, పెద్దదని, కుబుసం విడిచేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని స్నేక్ క్యాచర్ తెలిపారు. అయితే, ఈ ప్రమాదకరమైన పామును అతను ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకొని ప్లాస్టిక్ సంచిలో బంధించారు.

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

