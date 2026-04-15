  • Video Viral: అరె వావ్.. బైక్ ఎక్కి బుసలు కొడుతూ ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చిన నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Snake climbs on bike in tamil nadu: నడి రోడ్డు మీద కోబ్రా రాయల్ ఎన్ ఫీల్డ్ బైక్ ఎక్కి ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చింది. దీంతో  ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది.ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 15, 2026, 03:02 PM IST
Snake climbs on bike and pose for photos in tamil nadu video: ఇటీవల పాములు అడవుల నుంచి పుట్టల నుంచి ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అవి కూడా ఎండలకు తట్టుకోలేక జనాల ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి తరచుగా బైక్ లలో, బూట్లలో, సజ్జల మీద, పైప్ లలో , గుబురుగా ఉండే చెట్లలో,  చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పాములు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. రాత్రిపూట కోబ్రాలు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తున్నాయి. ఎలుకలు, కప్పలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ పాములు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పాములు ఇటీవల చెట్లపక్కన పార్కింగ్ చేసిన కారులు, బైక్ లలో దూరి దాక్కుంటున్నాయి. తమిళనాడులో పార్కింగ్ చేసిన ఒక బైక్ లో నాగు పాము దూరిపోయింది.

దీన్ని గమనించిన యువకుడు అది దిగేలా చేస్తే అది కాస్త బైక్ మీద ఎక్కి బుసలు కొట్టింది. ఈ ఘటనను  అక్కడి వారు వీడియో తీశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ అమాంతం బైక్ ఎక్కింది.

ఆ తర్వాత సైడ్ మిర్రర్ లకు చుట్టుకుని పడగ విప్పీ రచ్చ చేసింది. అది బుసలు కొడూతూ తన దగ్గరకు వస్తే కాటు వేస్తానన్నట్లు భయపెట్టింది. పాము బుసలు కొట్టడంతో అక్కడి వారు భయపడిపోయారు.

మరోవైపు దానికి కూడా నేటి యువతలా బైక్ అంటే ఇష్టమేమో  ఫోజులు ఇవ్వడంకు బైక్ ఎక్కిందో ఏంటో అని అక్కడి వారు నవ్వుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వావ్.. భలే రాయల్ ఎన్ ఫీల్డ్ బైక్ ఎక్కిందిగా అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

