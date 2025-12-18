Snake Dance Video: నాగిని పాటకు పాము డ్యాన్స్! ఒక్క రోజులోనే 2 కోట్ల వ్యూస్..విపరీతంగా వీడియో వైరల్!

Snake Dancing For Nagin Tune: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఎన్నో వింతలు మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా అడవిలోని వన్యప్రాణులు.. అందులోనూ పాములకు సంబంధించిన వీడియోలంటే ఇంటర్నెట్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతుంటాయి. తాజాగా బీహార్లో జరిగిన ఒక వింత సంఘటన ఇప్పుడు నెటిజన్లను ఊపేస్తోంది.
ఒక్క రోజులో 2 కోట్ల వ్యూస్!
సాధారణంగా సినిమాల్లో మాంత్రికులు నాగస్వరం ఊదగానే పాములు లేదా పాము రూపంలో ఉన్న మహిళ డ్యాన్స్ చేయడం మనం చూస్తుంటాం. కానీ, నిజ జీవితంలో అలాంటి వీడియోలు ఎప్పుడూ చూడలేదు. బీహార్కు చెందిన ఒక బాలుడు తన మొబైల్లో 'నాగిని' ట్యూన్ను తన మొబైల్లో ప్లే చేయగా.. ఓ పాము దానికి స్పందించిన తీరు అందర్ని ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన 24 గంటల్లోనే అత్యధికంగా 2 కోట్లకు పైగా వ్యూస్ సంపాదించి రికార్డు సృష్టించింది.
వీడియోలో పాము డ్యాన్స్ ఎలా ఉందంటే?
వైరల్ అవుతున్న ఆ వీడియోలో కొన్ని ఆసక్తికర అంశాలు ఉన్నాయి. నాగిని మ్యూజిక్ మొదలవ్వగానే వీడియోలోని పాము వేగంగా కదలడం, ట్యూన్కు స్పందించడం ప్రారంభించింది. ఆ ట్యూన్కు మెలికలు తిరిగిపోవమే కాకుండా.. ఆ పాము తన నోరు చాచి నేలపై దొర్లుతూ వింత విన్యాసాలు చేయడం ఆ వీడియోలో కనిపిస్తుంది. పాము చేస్తున్న ఈ డ్యాన్స్ను చూసి చుట్టుపక్కల వారు ఆశ్చర్యంతో తమ ఫోన్లలో బంధించారు.
ఇది స్నేక్ డ్యాన్సేనా?
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు అనేక రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. అయితే శాస్త్రీయంగా చూస్తే.. పాములకు అసలు చెవులు ఉండవని చెబుతారు. కాబట్టి అవి సంగీతాన్ని వినలేవు కదా. మరి ఆ సంగీతానికి అవెలా స్పందించాయి అనేది కొందరి వాదన. కేవలం అవి నేలపై వచ్చే కదలికలను మాత్రమే పాములు తమ శరీరం ద్వారా గ్రహించగలవు. ఇలాంటి ఆలోచనల నడుమ పాము నిజంగా ఆ పాటకు డ్యాన్స్ చేసిందా? లేక అది కేవలం యాదృచ్చికంగా జరిగిందా? అనే విషయం పక్కన పెడితే, ప్రస్తుతం ఈ వీడియో మాత్రం నెట్టింట సెన్సేషన్గా మారింది.
