Snake Video: అరె వావ్.. మెలికలు తిరుగుతూ ఖతర్నాక్ డ్యాన్స్ చేస్తున్న పాము.. వీడియో వైరల్...

Snake dancing in agriculture field rare video: చాలా మంది ఇటీవల పాముల్ని కూడా తమ ఇళ్లలో పెంపుడు జంతువుల్లా పెంచుకుంటున్నారు. పాములు, కొండ చిలువలు ఇటీవల బెడ్ మీద, ఇంట్లో ఎక్కడంటే అక్కడ తిరుగుతూ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కొంత మందివాటిని మెడలో వేసుకుని స్టంట్లు చేస్తున్నారు. వీరి పైత్యంను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి అదేదో గొప్పపని చేసినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా పాముల వీడియోలు మాత్రం సోషల్ మీడియాలో భలే హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో పాములు అసలు మనుషులు ఉన్న ఉండటానికి ఇష్టపడవు . కానీ చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో, ఎలుకలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడకు కోబ్రాలు దాక్కుని ఉంటాయి. మనుషుల అలికిడి విన్పిస్తే , కంపనాలుతాకితే అక్కడి నుంచి పాములు దూరంగా వెళ్లిపోతాయి . పొలంలో పాములు సంచరిస్తాయనే విషయం మనకు తెలిసిందే.
ఇక్కడొక పాము పొలం గట్టున రంధ్రంలో నుంచి బైటకు వచ్చింది. మరీ అది డ్యాన్స్ కోసం ట్రైనింగ్ తీసుకుందో లేదా గత జన్మలో ఏదైన డ్యాన్సరో తెలీదు కానీ మొత్తగా అది మెలికలు తిరుగుతూ భలే డ్యాన్స్ చేసింది. అది పడగ విప్పి మరీ స్టెప్పులు వేసినట్లు ముందుకు, వెనక్కు మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేసింది.
ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో కానీ ఈ వీడియో మాత్రం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది . దీనిపై నెటిజన్లు భలే ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది పాము బూరకు ఆడటం చూశాము కానీ మరీ ఇంత మెలికలు తిరగటం ఏంట్రా బాబు అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.