English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: ఓర్నాయనో.. వయ్యారంగా మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేస్తున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Snake Video: ఓర్నాయనో.. వయ్యారంగా మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేస్తున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Cobra Dancing video: నాగు పాము ఎంతో వయ్యారంగా డ్యాన్స్ చేస్తుంది. పొలంలో చాలా సేపు నిటారుగా నిలబడి ఫోజులు ఇస్తు మెలికలు తిరుగుతూ స్టెప్పులు వేసింది.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 18, 2026, 05:15 PM IST
  • డ్యాన్స్ చేసిన పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Viral News: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... ఆ ఆలయానికి వెళ్తే బట్టతల మీద జుట్టు వస్తుందంట.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
7
Hair Growth
Viral News: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... ఆ ఆలయానికి వెళ్తే బట్టతల మీద జుట్టు వస్తుందంట.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Farmers Scheme: రైతుల ఆర్థిక భద్రతకు గ్యారంటీ! పీఎం కిసాన్‌తో పాటు ఈ 5 పథకాలు ఉన్నాయని తెలుసా?
5
PM KISAN scheme
Farmers Scheme: రైతుల ఆర్థిక భద్రతకు గ్యారంటీ! పీఎం కిసాన్‌తో పాటు ఈ 5 పథకాలు ఉన్నాయని తెలుసా?
Kangana Ranaut: &#039;స్త్రీ ద్వేషులకు సరైన బుద్ది చెప్పారు&#039;.. ఉద్ధవ్‌ ఓటమిపై కంగానా వైరల్‌ ట్వీట్‌..!
5
Kangana Ranaut tweet viral
Kangana Ranaut: 'స్త్రీ ద్వేషులకు సరైన బుద్ది చెప్పారు'.. ఉద్ధవ్‌ ఓటమిపై కంగానా వైరల్‌ ట్వీట్‌..!
Renu Desai: మహేష్‌తో సినిమా చేయకుండా కుట్రలు చేశారు.! . షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన రేణు దేశాయ్..
6
Renu Desai
Renu Desai: మహేష్‌తో సినిమా చేయకుండా కుట్రలు చేశారు.! . షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన రేణు దేశాయ్..
Snake Video: ఓర్నాయనో.. వయ్యారంగా మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేస్తున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Snake dancing in agriculture field video viral: పాముల వీడియోలు తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతుంటాయి. చాలా మంది కోబ్రాల వీడియోలను ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. కొంత మంది మాత్రం ఎక్కడైన పాములు కన్పిస్తే అక్కడకు మరల వెళ్లరు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. చల్లగా ఉండే ప్రాంతాల్లో కోబ్రాలు ఉండవు. అందుకే అవి వెచ్చదనం కోసం మనుషుల ఆవాసాలకు వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో పాముల వీడియోలు నిత్యం నెట్టింట వైరల్ గా మారుతుంటాయి. ఇటీవల కొంత మంది చాలా విచిత్రంగా ఉంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేసి మరీ దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. దీంతో అవి ట్రెండ్ గా మారుతున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ గా మారిన వీడియోలో ఒక నాగు పాము మెలికలు తిరుగుతూ నాట్యం చేస్తుంది.

అది నిటారుగా నిలబడి మరీ డ్యాన్స్ చేస్తుంది. మరీ దానికి ఏమైందో కానీ.. ఫోటోలు, వీడియోలు తీస్తున్నారంటే దానికి కూడా ఇష్టమో కానీ మొత్తంగా డ్యాన్స్ చేస్తు హల్ చల్ చేస్తుంది. కొంత మంది దీన్ని సీక్రెట్గా వీడియోలు తీశారు.

Read more: Viral News: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... ఆ ఆలయానికి వెళ్తే బట్టతల మీద జుట్టు వస్తుందంట.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఈ డ్యాన్స్ ఏంట్రా బాబు అంటూ జనాలు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా పాము మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. 

చాలా మంది ఇటీవల పాములు కన్పిస్తే వాటితో స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. దీని వల్ల కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.  కొంత మంది కోబ్రాల కాటులకు కూడా గురౌతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పొరపాటున నివాసాల్లోకి కోబ్రాలు వస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra VideoSnake BiteKing Cobra Videosnake facts

Trending News