Snake Video: ఓర్నాయనో.. వయ్యారంగా మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేస్తున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Snake dancing in agriculture field video viral: పాముల వీడియోలు తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతుంటాయి. చాలా మంది కోబ్రాల వీడియోలను ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. కొంత మంది మాత్రం ఎక్కడైన పాములు కన్పిస్తే అక్కడకు మరల వెళ్లరు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. చల్లగా ఉండే ప్రాంతాల్లో కోబ్రాలు ఉండవు. అందుకే అవి వెచ్చదనం కోసం మనుషుల ఆవాసాలకు వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో పాముల వీడియోలు నిత్యం నెట్టింట వైరల్ గా మారుతుంటాయి. ఇటీవల కొంత మంది చాలా విచిత్రంగా ఉంటున్నారు.
ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేసి మరీ దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. దీంతో అవి ట్రెండ్ గా మారుతున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ గా మారిన వీడియోలో ఒక నాగు పాము మెలికలు తిరుగుతూ నాట్యం చేస్తుంది.
అది నిటారుగా నిలబడి మరీ డ్యాన్స్ చేస్తుంది. మరీ దానికి ఏమైందో కానీ.. ఫోటోలు, వీడియోలు తీస్తున్నారంటే దానికి కూడా ఇష్టమో కానీ మొత్తంగా డ్యాన్స్ చేస్తు హల్ చల్ చేస్తుంది. కొంత మంది దీన్ని సీక్రెట్గా వీడియోలు తీశారు.
Read more: Viral News: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... ఆ ఆలయానికి వెళ్తే బట్టతల మీద జుట్టు వస్తుందంట.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఈ డ్యాన్స్ ఏంట్రా బాబు అంటూ జనాలు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా పాము మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది.
చాలా మంది ఇటీవల పాములు కన్పిస్తే వాటితో స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. దీని వల్ల కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. కొంత మంది కోబ్రాల కాటులకు కూడా గురౌతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పొరపాటున నివాసాల్లోకి కోబ్రాలు వస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.