  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేస్తు, ఆకాశంలో ఎగిరిన నాగు పాము... వీడియో వైరల్..

Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేస్తు, ఆకాశంలో ఎగిరిన నాగు పాము... వీడియో వైరల్..

Cobra Snake Video:  నాగు పాము రోడ్డు మీద మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేసింది. ఇంతలో అచ్చం పక్షి గాల్లో పైకి ఎగిరిగింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 12, 2025, 01:11 PM IST
  • రోడ్డు మీద మెలికలు తిరుగుతున్న నాగుపాము..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేస్తు, ఆకాశంలో ఎగిరిన నాగు పాము... వీడియో వైరల్..

Snake dancing on road and flying like bird ai video: సోషల్ మీడియాలో  ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తే, మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే బిత్తరపోయేలా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలకు నెట్టింట బాగా డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో నెటిజన్లు కోబ్రాల వీడియోలను చూసేందుకు బాగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఏఐ ఫెక్ వీడియోలను కూడా వైరల్  చేస్తున్నారు.

అసలు ఏవి ఓరిజినల్ వీడియోలో.. మరేవి ఏఐ వీడియోలో కూడా అర్థం కానీ సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం ఒక  నాగు పాము వీడియో వైరల్గా మారింది. పాము నడి రోడ్డు మీద డ్యాన్స్ చేస్తు హల్ చల్ చేస్తుంది. అది మెలికలు తిరిగిపోతూ.. డ్యాన్స్ చేసింది. ఇంతలో అది అచ్చం పక్షిలా ఆకాశంలో ఎరిగింది. అటు ఇటు తిరుగుతూ పైకి ఎగిరిపోయింది.

ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో బాగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అసలు పాము ఇలా మెలికలు తిరుగుతూ డ్యాన్స్ చేయడం ఏంటని షాక్ అవుతున్నారు.

Read more: Leopard Attack Video: వామ్మో.. పోలీసు అధికారిపై చిరుతపులి దాడి..కిందపడేసి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

మరికొంత మంది ఇటీవల పాములు కూడా అప్ డేట్ అయ్యాయా..ఏంటని ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ పాముల వీడియో నిజమైనది కాదని.. ఏఐ ఫెక్ వీడియో అంటూ కూడా తెలిసి జనాలు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.  మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం బాగా వైరల్గా మారింది. 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videosnake ai videoKing Cobra Snake VideoSnake Viral Video

