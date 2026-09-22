/Cobra Video: వామ్మె.. గేదె వెనుక ప్రైవేటు భాగంలోకి దూరిన పాము..?.. వీడియో వైరల్..

Snake enters in buffalos ass hole ai video: పాముల వీడియోలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో కుప్పలు తెప్పలుగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడ ఎలాంటి వీడియోలు కన్పించిన నెటిజన్లు వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఏఐ టెక్నాలజీ వచ్చాక వైరల్ అవుతున్న వీడియోలలో ఏది నిజమో లేదా మరేంటీ అసత్యమో తెలుసుకొవడం చాలా కష్టంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ , ఫెక్ డీప్ ఫెక్ వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట చాలా రచ్చ చేస్తున్నాయి.
साँप उसे अपना घर समझकर भैंस के पिछले हिस्से में घुस गया।😱😱🐍🐃
.The snake crawled into the buffalo's rear, mistaking it for its home.😱😱🐍🐃 pic.twitter.com/dJyGyzHj4z
— RïØ (रियो)🥷 (@shubh_1857) September 21, 2026
ఈ క్రమంలో పాముల వీడియోలకు నెట్టింట ఫుల్ క్రేజ్ ఉంది. దీంతో చాలా మంది కోబ్రాల వీడియోలు చూసేందుకు బాగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. అయితే.. ప్రస్తుతం ఒక నాగు పాము చెట్టు కింద కట్టేసి ఉన్న గేదె వెనుకల వెళ్లింది. మరీ దానికి ఏమన్పించిందో ఏంటో.. అది దాని మూత్రం విసర్జించే భాగంలోకి దూరింది.
పాపాం.. గేదె తన మానాన తాను మేత మేస్తుంది. ఈ పరిణామంతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. అంబా.. అంబా.. అంటూ తాడును తెంచుకునే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ వీడియో నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతుంది. అసలు పాములు గెదెల వద్దకు వెళ్లవని, గేదెలు కూడా చాలా అప్రమత్తంగా ఉంటాయని ఇది ఫక్ వీడియో అంటూ చాలా మంది కొట్టిపారేస్తున్నారు.
ఏఐ జనరేటేడ్ వీడియో అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు కొంత మంది ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తుండగా, మరికొంత మంది బాబోయ్ పాముకు ఏంట్రా దూరడానికి ఎక్కడ జాగా దొరకలేదా.. అంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
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