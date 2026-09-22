Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Cobra Video: వామ్మె.. గేదె వెనుక ప్రైవేటు భాగంలోకి దూరిన పాము..?.. వీడియో వైరల్..

Cobra Video: వామ్మె.. గేదె వెనుక ప్రైవేటు భాగంలోకి దూరిన పాము..?.. వీడియో వైరల్..

Snake Video:  విషపూరితమైన కోబ్రా పాపం చెట్టు కింద మేత మేస్తున్న గేదె వెనుక భాగంలో గుండా లోపలికి వెళ్లింది. దీంతో అది ఒక్కసారిగా బాధతో అరుస్తు తాడును తెంచుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 22, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:05 PM IST
Cobra Video: వామ్మె.. గేదె వెనుక ప్రైవేటు భాగంలోకి దూరిన పాము..?.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cobra Video: వామ్మె.. గేదె వెనుక మూత్రం భాగంలోకి దూరిన పాము..?.. వీడియో వైరల్..
2
3
4
5