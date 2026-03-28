  • Snake Video: పచ్చని చెట్ల కింద కూర్చున్న యువతి.. ఇంతలో బుసలు కొడుతూ పడ్డ భారీ సర్పం.. వీడియో వైరల్..

Snake Video: పచ్చని చెట్ల కింద కూర్చున్న యువతి.. ఇంతలో బుసలు కొడుతూ పడ్డ భారీ సర్పం.. వీడియో వైరల్..

Snake falls on woman from tree video: చెట్టు మీద నుంచి నాగు పాము బుసలు కొడుతూ యువతి వెనకాల పడింది. కొద్ది సేపు ఆమె  సర్పంను గమనించలేదు. కానీ అక్కడున్న సీసీకెమెరాలో ఈ ఘటన రికార్డు అయ్యింది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 28, 2026, 02:05 PM IST
  • చెట్టు పై నుంచి పడ్డ పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: పచ్చని చెట్ల కింద కూర్చున్న యువతి.. ఇంతలో బుసలు కొడుతూ పడ్డ భారీ సర్పం.. వీడియో వైరల్..

Snake falls from tree near woman funny video: పాములు ఇటీవల చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఎండల వేడికి పుట్టల్లో ఉండలేక బైటకు వస్తున్నాయి. చీకటి ప్రదేశాల్లో, చల్లని వాతావరణంలో కోబ్రాలు తిష్టవేసుకుని ఉంటున్నాయి. అందుకే తరచుగా కార్లలో, బైక్ లలో కోబ్రాలు నక్కి ఉంటున్నాయి. ఇక షూస్ లలో, సజ్జల మీద పాములు ఉండటం మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. మరోవైపు కోబ్రాలు నిత్యం జనాల మధ్యలో వస్తున్నాయి.  అవి ఎలుకల వేటలో భాగంగా ఇళ్లలోకి దూరి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో  చాలా మంది సమ్మర్ వేళ చల్లగా ఉండే ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తారు. చెట్ల మధ్యలో సేదతీరుతారు.

అంతేకాకుండా ఎక్కడైతే కూల్ గా ఉంటుందో అక్కడ హయ్ గా టైమ్ స్పెండ్ చేస్తారు. ప్రస్తుతం ఒక యువతి సైతం అచ్చం అలానే చెట్లలోకి వెళ్లింది. ఆమె ఎంతో హ్యపీగా చెట్ల మధ్యలోకి  నెల మీద చాప వేసుకుని కూర్చుంది. ఏదో ఆలోచిస్తు కూర్చుంది. ఇంతలో ఏమైందో కానీ ఒక్కసారిగా చెట్లు పై నుంచి భారీ సర్పం ఒకటి ఆమె మీద పడింది. వెంటనే అది బుసలు కొడుతూ ఆమె వైపుకు వెళ్తుంది.

మరీ  ఆ పాము ఎలా చెట్టు ఎక్కిందో ఏమో అది కాస్త యువతి వెనకాల పడింది. ఆ తర్వాత అది బుసలు కొడుతూ యువతి వైపు వెళ్లింది. అప్పటికి కూడా ఆమె పామును గమనించలేదు. అది మెల్లగా చెట్లలోకి దూరిపోయింది. ఆమె మాత్రం తన వెంట్రుకల్ని సెట్ చేసుకుంటునే ఉంది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది.

 అది కాస్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్ ఆమాత్రం పామును గమనించకూడదా..?.. అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. మరికొంత మంది బాబోయ్.. ఇదెంట్రా.. అది పొరపాటున కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్  ఏంటని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Snake Videocobra biteSnake VenomSnake AttackViral video

