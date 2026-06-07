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Cobra Video: పాముల్ని కూడా డెలీవరీ చేస్తున్నారా..?.. బ్లింకిట్ ఏజెంట్ బ్యాగ్ నుంచి రోడ్డు మీద పడ్డ కోబ్రా.. వీడియో వైరల్..

Snake falls out of blinkit delivery bag in Mumbai: బ్లింకిట్ డెలీవరీ బాయ్ బ్యాగ్ నుంచి పాము రోడ్డు పైన పడింది. దీంతో అక్కడి వారు భయంతో పరుగులు  పెట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 07, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:16 AM IST
Cobra Video: పాముల్ని కూడా డెలీవరీ చేస్తున్నారా..?.. బ్లింకిట్ ఏజెంట్ బ్యాగ్ నుంచి రోడ్డు మీద పడ్డ కోబ్రా.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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