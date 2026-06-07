/Cobra Video: పాముల్ని కూడా డెలీవరీ చేస్తున్నారా..?.. బ్లింకిట్ ఏజెంట్ బ్యాగ్ నుంచి రోడ్డు మీద పడ్డ కోబ్రా.. వీడియో వైరల్..

Cobra falls out of blinkit delivery bag on Mumbai street video: చాలా మంది ఇటీవల ఫుడ్, షాపింగ్, ఇతర అన్ని రకాల తమ ఇంట్లోని పనులకు ఆన్ లైన్ షాపింగ్ యాప్స్ పై ఆధారపడుతున్నారు. ఆన్ లోనే యాప్ లో తమకు కావాల్సినవన్ని ఆర్డర్ పెట్టి డెలీవరీ చేసుకుంటున్నారు. దీంతో జనాలు మరింత బద్దకంగా తయారయ్యారు. ఇది కాస్త ఇటీవల మర్చిపోయిన తమ వస్తువులు, టిఫిక్ క్యారెజ్ లు వంటివి బుక్ చేసి తమకు కావాల్సిన వారికి పంపుతున్నారు. ఇటీవల ఒక మహిళ తన ఐదేళ్ల కొడుకుకు స్కూల్ లో వెళ్లేందుకు ఆలస్య మైందని ఆన్ లైన్ లో యాప్ లో బుక్ చేసి ఆవ్యక్తిని తన పిల్లాడ్ని స్కూల్ వద్దడ్రాప్ చేయాలని కొరింది.
దీన్ని బట్టి చూస్తే జనాలు ఆన్ లైన్ మాధ్యమాల మీద ఏ రెంజ్ లో డిపెండ్ అయ్యారో స్పష్టంగా తెలుస్తొంది. ఇక తాజాగా.. ఒక షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బ్లింకిట్ డెలీ వరీ బాయ్ బ్యాగ్ నుంచి ఒక పాము రోడ్డు మీద పడింది. ముంబైలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఎవ్వరూ ఊహించని విచిత్ర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక బ్లింక్ఇట్ డెలివరీ ఏజెంట్ బ్యాగ్ లో నుంచి పాము ఒక్కసారిగా రద్దీగా ఉన్న రోడ్డు మీద పడింది. దీంతో అక్కడి వారు షాక్ అయ్యారు. బ్లింక్ ఇట్ బ్యాగ్ లో పాము ఏంటని ఆశ్చర్యపోయారు. అతను తాపీగా వెళ్లి మరల కోబ్రాను తన బ్యాగ్ లో వేసుకుని అక్కడి నుంచి మెల్లగా వెళ్లిపోయాడు. దీంతో పాముల్ని కూడా డెలీ వరీ చేస్తున్నారా అని అక్కడి వారు ఖంగుతిన్నారు.
కొంత మంది ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఈ మధ్య పాములను కూడా డెలివరీ చేస్తున్నారా..?.. అంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. మరికొంత మంది పామును అతగాడు సీక్రెట్ గా పడ్డుకుని విక్రయిస్తున్నాడేమో అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.