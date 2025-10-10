Snake Video: ఒక్క కాటుతో 100 మందిని చంపే పాముని నమిలి మింగేసిన త్రాచు పాము! వైరల్ వీడియో

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Inland Taipan vs King Brown Snake: ఆస్ట్రేలియా జాతికి చెందిన ఇన్లాండ్ తైపాన్ అనే పాము గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఒక్క కాటుతో 100 మంది మనుషులను చంపేసే శక్తి దాని విషంలో ఉంది. అలాంటి విషపూరితమైన పామును త్రాచు పాము కరకర నమిలి మింగేసింది.

Inland Taipan vs King Brown Snake: ఆస్ట్రేలియా జాతికి చెందిన ఇన్లాండ్ తైపాన్ అనే పాము గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఒక్క కాటుతో 100 మంది మనుషులను చంపేసే శక్తి దాని విషంలో ఉంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాముగా పేరుగాంచింది. అలానే దీని ఒక్క కాటు విషంతో ఏకంగా రెండు లక్షలకు పైగా ఎలుకలను హతమార్చగలదు. అలాంటి విషపూరితమైన పామును త్రాచు పాము కరకర నమిలి మింగేసింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఏముందో మీరూ చూసేయండి.

అడవిలో ఏ జీవికి ఆకలి వేసిన మరోక జీవి ఆహారం కావాల్సిందే. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలోనే ఎన్నో విషపూరితమైన పాములు ఉన్నాయి. అలాంటి విషపూరిత పాములు తమ జాతికే చెందిన ఇతర పాములను ఆహారంగా తీసుకుంటాయనే విషయం చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ పాము గురించి ఇప్పుడు వీడియో వైరల్ అవుతోంది. 

ఆ వీడియోలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషకరమైన పాముతో మరోక త్రాచు పాము పోరాటం చేస్తుంది. ఈ పోరాటంలో పైచేయి సాధించడానికి ఇరు పాములు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాయి. కానీ, అలాంటి విషపూరితమైన పామును మరో త్రాచు పాము ఈజీగా తినేసింది. ఇన్లాండ్ తైపాన్ అనే ఆస్ట్రేలియన్ విషపూరితమైన పామును కింగ్ బ్రౌన్ స్నేక్ నమిలి మింగేసింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

వీడియో ప్రకారం.. త్రాచు పాము, ఇన్లాండ్ తైపాన్ పాము దగ్గరకు చేరుకుంటుంది. అంతలోనే ఆ తైపాన్ పాము త్రాచు పాముపై కాటేస్తుంది. దీంతో ఇరువురి మధ్య భీకర పోరాటం ప్రారంభమైంది. త్రాచు పాము కూడా తన వంతు పోరాటం చేస్తున్నా.. ఇన్లాండ్ తైపాన్ పాము మాత్రం ఏమాత్రం పట్టు విడవడం లేదు. దీంతో చివరికి ఆ పామును త్రాచు పాము దెబ్బకి మింగేసింది. ఈ వీడియోను ట్విట్టర్‌(X) @AMAZlNGNATURE ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఈ 54 సెకన్ల వీడియోకి నెటిజన్లు ఎగబడి చూస్తున్నారు. 

