/స్కూల్ బ్యాగ్ జిప్ తీయగానే షాక్.. లోపల దాక్కున్న పాము వీడియో..

Snake Inside School Bag Video: వర్షాకాలం లేదా వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు విష సర్పాలతో పాటు కీటకాలు వెచ్చని ప్రదేశాలను వెతుక్కుంటూ ఇళ్లలోకి.. నిత్యవసర వస్తువుల్లోకి చేరడం సర్వసాధారణం.. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక షాట్ వీడియో చూస్తే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగక మానదు.. పిల్లలు రోజు భుజాన వేసుకునే స్కూల్ బ్యాగ్ లోనే ఒక పాము దర్జాగా నక్కి కూర్చున్న దృశ్యం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తుంది.. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు మాత్రం నెటిజన్లను షాప్కు గురిచేస్తున్నాయి.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక బ్యాగ్లో పాము ఉన్నట్లు అనుమానం రావడంతో స్నేక్ ఎక్స్పర్ట్ (Snake Rescuer) రంగంలోకి దిగాడు.. గదిలో నేలపై పెట్టిన ఆ ఒక నీలిరంగు స్కూల్ బ్యాగ్ జిప్ జాగ్రత్తగా తెరవగా.. లోపల పరశు వెనుక భాగంలో ఒక సన్నని కట్లపాము నక్కి ఉండడం మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఏమాత్రం తొందరపడకుండా.. ఎంతో అద్భుతమైన నైపుణ్యంతో ఆ స్నేక్ క్యాచర్ చేతితో పాము తోకను పట్టుకొని నెమ్మదిగా బయటికి తీయడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఆ పాము సురక్షితంగా బయటికి తీయడంతో అక్కడున్న కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. ముఖ్యంగా బడికి వెళ్లే పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సైతం సూచిస్తున్నారు. పిల్లల స్కూల్ బ్యాగులను నేలపై లేదా తలుపుల మూలల్లో వదిలివేయకుండా కాస్త ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో వేలాడదీయడం మంచిదని వారు చెబుతున్నారు. బ్యాగ్ అవసరం లేనప్పుడు జిప్పులు పూర్తిగా మూసి ఉండేలా చూసుకోవాలని అంటున్నారు.
ఉదయం పూట పుస్తకాలతో పాటు లంచ్ బాక్సులు సర్దేటప్పుడు లోపల ఏముందో చూసి చేతులు పెట్టాలని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు తెలుపుతున్నారు.. అంతేకాకుండా బ్యాగులతో పాటు పిల్లలు రోజు వేసుకునే సాక్సులు షూలు కూడా ఒకసారి దులిపి ఆ తర్వాత పిల్లలకు వేయడం మంచిదని వారు చెబుతున్నారు.. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేల సంఖ్యలో వ్యూస్తో పాటు లైక్స్తో దూసుకుపోతోంది. ఇలాంటి సంఘటనలు చిన్నవే అయినప్పటికీ ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న ప్రాణాలకే ముప్పు వాటినే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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