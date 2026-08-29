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స్కూల్ బ్యాగ్ జిప్ తీయగానే షాక్.. లోపల దాక్కున్న పాము వీడియో..

Snake Inside School Bag Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ స్కూల్ బ్యాగ్‌లో దూరిన కట్లపాము కు సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.. ఈ వీడియోలో బ్యాగులోని కట్లపాము ఉండడంతో స్నేక్ క్యాచర్ రంగంలోకి దిగి దానిని పట్టుకున్నాడు. ఈ వీడియో మీరు కూడా చూడాలనుకుంటున్నారా?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 29, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:31 PM IST
స్కూల్ బ్యాగ్ జిప్ తీయగానే షాక్.. లోపల దాక్కున్న పాము వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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స్కూల్ బ్యాగ్ జిప్ తీయగానే షాక్.. లోపల దాక్కున్న పాము వీడియో..
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