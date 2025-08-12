Snake Found In Veg Puff: దేవుడిగా భావిస్తున్నా కూడా పాము అంటే అందరికీ భయమే. అలాంటి పాము తినే పదార్థంలో కనిపిస్తే హడలే. సరదాగా తల్లి తన పిల్లలకు తినేందుకు బేకరీ నుంచి తీసుకెళ్లిన వెజ్ పఫ్లో పాము పిల్ల ప్రత్యక్షమైంది. కవర్ ఓపెన్ చేసి పిల్లలకు తినేందుకు ఇవ్వగా పాము పిల్ల కనిపించడంతో అందరూ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. వెజ్ పఫ్లో చిన్నపాటి పాము పిల్ల కనిపించింది. అయితే చనిపోయి కనిపించడంతో ఊరట చెందారు. పామును చూసి వెంటనే కుటుంబం మొత్తం దాదాపు వాంతులు చేసుకున్న పని అయ్యింది. ఈ సంఘటన ఎక్కడ? ఏం జరిగింది? అనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్లకు చెందిన వివాహిత శ్రీశైల మంగళవార సాయంత్రం పూట తన ఇద్దరు పిల్లలను పాఠశాల నుంచి ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నారు. మార్గమధ్యలో పట్టణంలోని శ్రీ లక్ష్మి బెంగళూరు బేకరీలో వెజ్ పఫ్లను పార్సెల్ చేసుకుని పిల్లలతో కలిసి ఆమె ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఇంటికెళ్లిన కొద్దిసేపటికి వెజ్ పఫ్లు ఓపెన్ చేసి తినేందుకు ప్రయత్నించగా వాటిలో పాము పిల్ల కనిపించింది. అది చూసిన పిల్లలు, ఆమె జడుసుకున్నారు.
పాము పిల్లలను చూసి పిల్లలతోపాటు ఆమె తీవ్రంగా భయపడ్డారు. వెంటనే భర్త, ఇతర కుటుంబసభ్యులకు చూపించారు. తింటుండగా వాటిలో పాముపిల్ల ప్రత్యక్షం కావడంతో ఒక్కసారిగా వారందరూ భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే పఫ్ను తీసుకెళ్లి బేకరీ యజమానికి చూపించగా అతడు నిర్లక్ష్యంగా బదులు ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ సర్వసాధారణమేని నిర్లక్ష్యపు సమాధానం ఇవ్వడంతో బాధితురాలు శ్రీశైల పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది.
బాధితురాలు ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు బేకరీ వద్దకు చేరుకొని జరిగిన వివరాలు తెలుసుకున్నారు. బేకరీని మూయించి తాళం వేశారు. పిల్లలు అనుకోకుండా వెజ్ పఫ్లను తిని ఉంటే పరిస్థితి ఏమి జరిగి ఉండేదోనని తలుచుకుంటేనే భయమేస్తుందని ఆ తల్లి శ్రీశైల తెలిపింది. బేకరీ యజమానిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేసింది. ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ పరిశీలన అనంతరం చర్యలు తీసుకుంటామని జడ్చర్ల పట్టణ సీఐ కమలాకర్ తెలిపారు.
