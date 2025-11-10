English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: మీ కారును చెట్ల కింద పార్కింగ్ చేస్తున్నారా..?.. ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూడండి..

Snake Video: మీ కారును చెట్ల కింద పార్కింగ్ చేస్తున్నారా..?.. ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూడండి..

Cobra Snake Video: కారు రన్నింగ్ లో ఉండగా సైడ్ మిర్రన్ నుంచి పాము పిల్ల బైటకు వచ్చింది. దీంతో కారునడ్పిస్తున్న వ్యక్తి ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురయ్యాడు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్ అక్కడికి ఎలా దూరిందంటూ బిత్తరపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 10, 2025, 01:34 PM IST
  • కారు పక్క మిర్రర్ లో పాము పిల్ల..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Business Ideas: మాజీ సీఎం పండిస్తున్న ఈ పంటకు మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్.. అర ఎకరంలో సాగు చేశారంటే.. అరకోటి పక్కా..!!
7
capsicum farming
Business Ideas: మాజీ సీఎం పండిస్తున్న ఈ పంటకు మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్.. అర ఎకరంలో సాగు చేశారంటే.. అరకోటి పక్కా..!!
Pawan Kalyan in Tirupati: కాలినడకన తిరుపతి మామండూరు అడవుల్లో పవన్ కళ్యాణ్.. ఫోటోలు వైరల్..
6
pawan kalyan
Pawan Kalyan in Tirupati: కాలినడకన తిరుపతి మామండూరు అడవుల్లో పవన్ కళ్యాణ్.. ఫోటోలు వైరల్..
Wine Shops Close: మందు బాబులకు గొంతెండిపోయే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 4 రోజులు వైన్స్ బంద్..!
5
Wine Shops Close
Wine Shops Close: మందు బాబులకు గొంతెండిపోయే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 4 రోజులు వైన్స్ బంద్..!
Chandrababu Diet Plan: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు డైట్ సీక్రెట్ ఇదే.. అందుకే 75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎనర్జీతో ఉరకలేస్తున్నారు.. మీరూ ఫాలో అవ్వండి..!!
6
Chandrababu Naidu
Chandrababu Diet Plan: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు డైట్ సీక్రెట్ ఇదే.. అందుకే 75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎనర్జీతో ఉరకలేస్తున్నారు.. మీరూ ఫాలో అవ్వండి..!!
Snake Video: మీ కారును చెట్ల కింద పార్కింగ్ చేస్తున్నారా..?.. ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూడండి..

Snake found inside car orvm in Chennai Video: సాధారణంగా పాములు వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వర్షాకాలంలో మానవ నివాసాల్లోకి వచ్చేస్తుంటాయి. బెడ్ లు, బూట్లు, బైక్ లు, కార్లలో దూరి దాక్కుంటాయి. కొన్నిసార్లు బెడ్ లలో కూడా పాములు నక్కి దాక్కుంటాయి. అంతేకాకుండా కోబ్రాలు తరచుగా ఎలుకలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ తిష్టవేసుకుని ఉంటాయి. మొత్తంగా పాముల వీడియోలు ఇటీవల బాగా ట్రెండింగ్ గా మారాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది తమ కార్లను ఇంటి బైట, చెట్ల కింద పెడుతుంటారు. దీని వల్ల  కొన్నిసార్లు పాములు వాటితో దూరి దాక్కుంటాయి. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన చెన్నైలో చోటు చేసుకుంది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఒక ఓనర్ తన కారును రోజులానే చెట్టు కింద పార్కింగ్ చేశాడు. అప్పుడు ఒక పాము కారు సైడ్ మిర్రర్ లో దూరి దాక్కుంది.

తన కారును తీసుకుని ఓనర్ రోజులాగానే డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ బైటకు వచ్చాడు. ఇంతలో కారు సైడ్ మిర్రర్ కుదుపులకు దానిలో నుంచి చిన్న పాము పిల్ల బైటకు వచ్చింది. అది అటు ఇటు కదులుతుంది. దీన్ని గమనించిన కారు డ్రైవర మెల్లగా పాము కదలికల్ని తన ఫోన్ లలో రికార్డ్ చేశారు.

Read more: Elephant Runs Video: ఓర్నాయనో.. పులిని పట్టుకుందామని వచ్చి రోడ్డు మీద పరుగులు పెట్టిన భారీ ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

ఆతర్వాత ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని చెబుతూ... ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే.. పొరపాటున అది కారులో సీటు కిందనో లేదా బ్రేక్ , క్లచ్ వద్ద ఉంటే సిట్యూవేషన్ ఏంటని కూడా షాక్ అవుతున్నారు. 
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoSnake inside car orvmChennaiSnake in Car

Trending News