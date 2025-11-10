Snake Video: మీ కారును చెట్ల కింద పార్కింగ్ చేస్తున్నారా..?.. ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూడండి..

Snake found inside car orvm in Chennai Video: సాధారణంగా పాములు వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వర్షాకాలంలో మానవ నివాసాల్లోకి వచ్చేస్తుంటాయి. బెడ్ లు, బూట్లు, బైక్ లు, కార్లలో దూరి దాక్కుంటాయి. కొన్నిసార్లు బెడ్ లలో కూడా పాములు నక్కి దాక్కుంటాయి. అంతేకాకుండా కోబ్రాలు తరచుగా ఎలుకలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ తిష్టవేసుకుని ఉంటాయి. మొత్తంగా పాముల వీడియోలు ఇటీవల బాగా ట్రెండింగ్ గా మారాయి.
ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది తమ కార్లను ఇంటి బైట, చెట్ల కింద పెడుతుంటారు. దీని వల్ల కొన్నిసార్లు పాములు వాటితో దూరి దాక్కుంటాయి. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన చెన్నైలో చోటు చేసుకుంది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఒక ఓనర్ తన కారును రోజులానే చెట్టు కింద పార్కింగ్ చేశాడు. అప్పుడు ఒక పాము కారు సైడ్ మిర్రర్ లో దూరి దాక్కుంది.
తన కారును తీసుకుని ఓనర్ రోజులాగానే డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ బైటకు వచ్చాడు. ఇంతలో కారు సైడ్ మిర్రర్ కుదుపులకు దానిలో నుంచి చిన్న పాము పిల్ల బైటకు వచ్చింది. అది అటు ఇటు కదులుతుంది. దీన్ని గమనించిన కారు డ్రైవర మెల్లగా పాము కదలికల్ని తన ఫోన్ లలో రికార్డ్ చేశారు.
ఆతర్వాత ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని చెబుతూ... ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే.. పొరపాటున అది కారులో సీటు కిందనో లేదా బ్రేక్ , క్లచ్ వద్ద ఉంటే సిట్యూవేషన్ ఏంటని కూడా షాక్ అవుతున్నారు.