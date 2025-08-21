Snake Funny Video: ఎండ వేడికి తట్టుకోలేక కొలాయి కింద జలకాలాడుతున్న పాము.. ఫన్నీ వీడియో అసలు మిస్ కాకండి..

Snake Bathing under tap Video: పాములు సహజంగా కుంటలు, కాలువలు, బావుల్లో స్నానం చేస్తుంటాయి. కానీ కింగ్ కోబ్రాకు ఎండా కాలంలో ఎక్కడా స్నానం చేయడానికి నీటి కుంటలు లాంటివి కనిపించలేదేమో. అందుకే ఒక దగ్గర కులాయి దగ్గర నీళ్లు వస్తుంటే.. అక్కడికి వెళ్లి ఆ ట్యాప్ కు చుట్టేసుకొని కుళాయి నీళ్లు కింద పడుతుంటే.. దాని కింద తల పెట్టి స్నానం చేస్తున్న వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూస్తే నవ్వుతో పాటు సామాజింగా పాములు కూడా ఎండ వేడికి తాళలేక నీటిని లేదా చల్లటి ప్రదేశాలను ఆశ్రయిస్తు ఉంటాయి.
అందుకే అవి చల్లగా ఉండే గంధపు చెట్లతో పాటు మందా చెట్లపై ఎక్కువగా ఆవాసం ఉంటాయి. ముఖ్యంగా భూమి లోపల నీటి పొరలు ఉండం మూలానా.. అవి పుట్టల్లోనే ఎక్కువ సమయం స్పెండ్ చేస్తాయి. మన దేశంలో వివిధ ప్రదేశాల్లో భిన్నమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇక నెటిజన్లు పాముల వీడియోలను చూడటానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. అక్కడ ఉన్నవారిలో కొందరు ఆ పామును తమ ఫోన్లలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం విశేషం.
ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. కానీ అంతకు ముందు మన దగ్గర ఎండలు మండిపోయాయి. ప్రస్తుతం చల్లని వాతావరణం ఉన్నా.. కొన్ని నెలల క్రితం దేశం నిప్పుల కొలిమిలా ఉండేది. దీని కారణంగా మనుషులే కాకుండా జంతువులు కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసాయి. ఎండా కాలంలో ప్రజలు చల్లదనం కోసం చల్లటి ప్రదేశాలు, మజ్జిగతో పాటు శీతల పానీయాలను ఆశ్రయించి ఉపశమనం పొందారు. అదే స్థాయిలో ఈ పాము కూడా చల్లదనం కోసం నీళ్లు పడుతున్న ఓ కులాయి దగ్గరకు వెళ్లింది. అంతేకాదు దాన్ని పెనవేసుకొని అక్కడ జలకాలాడుతున్నట్టు స్నానం చేస్తూ నీటిని తాగుతూ ఉపశమనం పొందింది.
అంతేకాదు ఈ పాము ఈలలు వేసి అక్కడ శబ్దం చేసింది. ఎవరూ దాని దగ్గరకు వెళ్లకుండా నిరోధించడానికి ప్రయత్నించింది. అక్కడ ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు పామును తమ ఫోన్లలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
