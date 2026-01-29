Baby Snake Video: నడి రోడ్డుపై.. పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన తల్లిపాము.. వీడియో ఇదే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake Gave Birth To Baby Snake Video: అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఓ పాము నడిరోడ్డుపై పిల్లలకు జన్మనిస్తున్న వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఆ పాము తోక భాగం నుంచి పిల్లలు బయటికి రావడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 29, 2026, 02:45 PM IST

Snake Gave Birth To Baby Snake Video News: మనం తరచుగా చూసే పాములు గుడ్ల ద్వారా మాత్రమే పిల్లలకు జన్మనిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు అడవి ప్రాంతాల్లో మనం అప్పుడప్పుడు పాములకు సంబంధించిన గుడ్లను చూస్తూ ఉంటాం.. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో అప్పుడే గుడ్లలో నుంచి వచ్చిన పిల్లలను కూడా చూస్తాం.. నిజానికి కొన్ని పాములు గుడ్ల ద్వారా పిల్లలకు జన్మనిస్తే.. మరికొన్ని నేరుగా ఇస్తాయి. ఇలా అరుదైన జాతులు మాత్రమే కలిగి ఉంటాయని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిచ్చే పాములను చూశారా? చూడకపోతే ఈ వీడియో మీకోసమే..

ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తున్న ఓ పాముకు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. అంతేకాదండోయ్ కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ అయిపోతున్నారు. పాములకు సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకోవడానికి చాలామంది ఎంతో ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. అయితే, తాజాగా పాము తన పిల్లలకు జన్మనిస్తున్న వీడియోకు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. 

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ పాము నడిరోడ్డుపై నెమ్మదిగా కదులుతూ కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఆ పాము ఎంతో ఇబ్బంది పడుతూ పిల్లలకు జన్మనివ్వడం మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. అయితే ఈ పిల్లలు కూడా పాము తోక వెనక భాగం నుంచి బయటికి రావడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది ప్రత్యక్ష సాక్షులు తమ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. చాలామంది ఈ వీడియోని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. 

Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్‌లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..

ముఖ్యంగా పాములంటే ఆసక్తి ఉన్న చాలామంది.. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత గూగుల్ లో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవడానికి, ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పాము కు సంబంధించిన వీడియో ను దాదాపు 2.74 కోట్ల మంది వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఒక లక్ష మందికి పైగా ఈ వీడియోను లైక్ చేశారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే.. ఈ వీడియో ఎంత వైరల్ అయిందనేది మీరే ఊహించవచ్చు. జనాలు కూడా ఇలాంటి పాములకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన వీడియోలు విపరీతంగా చూస్తున్నారు. 

